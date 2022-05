Los ácidos y descarnados comentarios de Carla Giraldo hacia los postres en MasterChef

Carla Giraldo ha demostrado que su paso por el programa de concursos de culinaria ‘MasterChef Celebrity’ fue una experiencia inolvidable para ella. Tuvo una aparición como jueza invitada especial durante una de sus recientes emisiones, debido a que uno de los jurados debió ausentarse durante ese dia.

Ahora, la actriz se tomó las redes sociales para contarle a sus seguidores que recientemente ha aprovechado el tiempo para ver los últimos capítulos, y tuvo unos comentarios bastante ácidos después de ver los postres que los concursantes cocinan en las pruebas que les son asignadas. La actriz sacó sus dotes de ser ‘la reinita pastelera’ y de juez para rajar a todos los postres que fueron presentados en la prueba.

Cabe resaltar que aunque si hubo un ganador, ‘Chicho’ Arias, pero este no se salvó de lo que Carla tuvo para opinar, calificando su postre como algo ‘básico’.

¿Que fue lo que dijo Carla de las preparaciones de sus colegas?

En las historias de su cuenta personal de Instagram, la actual ganadora del reality culinario de cocina enseñó con fotos y videos, sin faltar su opinión, lo que ella considera que es un verdadero ‘postre al plato’, platillo que debieron preparar los concursantes en dicho reto:

“Postre al plato….. con bizcocho incluido”, “Me reí tanto…. Todos defendiendo su torta!”, “Delantal negro para todos”, “Una torta “no es un postre al plato”, no de un master chef…”, “Yo no solo hice ese postre en la final, yo fui la ‘reinita pastelera’, por lo cual me caractericé por hacer mejor el dulce que la sal… Aquí les estoy ‘echado agua sucia’ a esos participantes”, o “En serio, ninguno pudo sacar un ‘postre al plato’. Todos los postres que vi, si hubiera estado ahí, le hubiera dado delantal negro a todos”, fueron algunas de las palabras y comentarios de la mujer hacia lo que vio en el programa.

Con su polémica forma de hablar, Carla explicó que las preparaciones presentadas no pueden ser catalogadas como un ‘postre al plato’: “Todos defendían tortas, y tortas, y tortas, y tortas. Y que el bizcocho, y para bizcocho, tienen a todas esas mamacitas allá en la cocina”, agregó.

Para el momento en el que sus seguidores le hicieron saber que a ‘Chicho’ le dieron buenas criticas, tampoco le dio importancia a eso, y despotricó de su postre diciendo: “Sí, ya sé que a ‘Chicho’ le fue bien. Y a mí, también me gustó su postre, ‘Chicho’. ¿Sabes qué?, la lograste. Y pensé que ese bizcocho no te iba a salir del horno. Felicitaciones a ‘Chicho’, que se ganó su postrecito con su ‘tres leches’, pero un ‘tres leches’ es muy básico. Salgan de su zona de confort, así como estaba haciendo Aída; un ñame, haciéndole cosas diferentes.”

La actriz termino de dar su critica frente a lo sucedido afirmando que la competencia es en este punto ya va muy avanzada y los concursantes no están dando la talla para la dificultad que ha adquirido.

“Yo no lo podía creer, se los juro, que he visto seis programas de esta temporada. Están en este punto y no saben qué es un ‘postre al plato’”, fueron las ultimas palabras de Giraldo frente al concurso.

Este es el video que muestra las opiniones dadas por Giraldo frente a los postres de los actuales participantes de MasterChef Celebrity: