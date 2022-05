Carla Giraldo regresa a MasterChef y lo que le dijo a Tatán Mejía es imperdible

Querida, pero también muy odiada. Esas fueron las sensaciones que Carla Giraldo dejó entre los televidentes y usuarios de redes sociales tras su participación en la temporada 2021 de MasterChef Celebrity. La actriz se proclamó ganadora, y además de su talento, hizo uso de su “veneno” para ganar la competencia.

Este domingo 1 de mayo Canal RCN dio un adelanto del próximo episodio, y para sorpresa de todos, se trata del regreso de Carla Giraldo. Sin embargo, la artista no vuelve como participante, sino como jurado de una prueba que realizarán esta semana.

Así reaccionaron los participantes de MasterChef con el regreso de Carla Giraldo

Sorprendidos, expectantes, predispuestos y quizás hasta asustados. Estas fueron algunos de los gestos que transmitieron los famosos que participan en la temporada 2022 de MasterChef Celebrity.

La antioqueña, que tiene su propio negocio en Bogotá, evaluará unos platillos de postre, lo cual es su especialidad. Pero cuando caminó por el set, comenzó a soltar su “veneno” diciendo: “Vice a hacerles la vida imposible”.

Pero lo más imperdible del momento fue cuando se acercó al deportista Tatán Mejía y le advirtió: “A mí no me bese”.

Recordemos que tanto Tatán como Aída Morales estuvieron en boca de todos en los últimos días, debido a dos besos que se dieron en plena competencia. Si bien el primero lució falso, el segundo fue más apasionado, ganándose una cantidad de comentarios en los que incluyeron a Maleja Restrepo.

Fue tanta la polémica, que la veterana actriz después debió salir después con su novio, Fabián Copete, grabando un simpático video para demostrar que todo estaba bien entre ellos.

Natalia Ramírez e Isabella Santiago emitieron sus opiniones sobre la iniciativa de producción de hacer regresar a Carla Girlado. “No, que Carla no entre”, fue lo que le salió a la actriz muy recordada por su papel en Betty la Fea como “Marcela Valencia”.

La modelo transgénero venezolana fue más directa con la pasada ganadora de MasterChef y le expresó: “Cuidadito con el veneno que vas a echar porque tu temporada ya pasó”.

Y finalmente Cristina Campizano, quien tampoco se quedó callada, alertó: “Carla Giraldo juzgando es peor que los chefs”.

Esta vez Carla Giraldo vuelve como jurado de 'MasterChef'. Foto: Instagram @carlagiraldo

El romántico video de Aída Morales con su novio tras besarse con Tatán Mejía

Es lo mínimo que podía hacer. Luego de la tremenda polémica que se armó por sus besos con Tatán Mejía en en dos episodios de MasterChef Celebrity, la actriz Aída Morales quiso calmar las aguas publicando un simpático y amoroso video con su pareja, Fabián Copete.

La artista de 61 años, recordada por su papel de “Ángeles” en La hija del Mariachi, hizo de su experiencia y para desviar el foco de aquel beso con Tatán Mejía, decidió publicar un amoroso video donde comparte con Fabián Copete.

En el material, la pareja realizó una dinámica de preguntas para saber quién de los dos era “más enojón”, “más sensible”, “quén se duerme primero”, entre otras interrogantes simpáticas.

“La merita verdad aquí. Mi flaco y yo siendo sinceros”, escribió Aída Morales mencionando a Fabián Copete.

Los comentarios no se hicieron esperar y tal parece que Aída Morales logró el objetivo, pues la mayoría de los mensajes estuvieron cargados de energía positiva.

“Para el amor no se necesita mirar la edad, simplemente llega”, “divinos”, “dos seres maravillosos”, “qué hermosos, los quiero mucho”, “y tú no temas, que eres buena chef y vas bien”, “genial, pero qué bonita pareja” y “más bellos no se puede”, fueron algunas de las reacciones.