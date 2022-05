“¡Guácala!” Epa Colombia cuenta por qué nunca en la vida le van a gustar los hombres

Epa Colombia, mientras iba conduciendo, contó cosas sobre su vida. Entre ellas, la tóxica relación que tenía ya con Diana Celis, a la que le descubrió una conversación con otra mujer. Y que también le robaba cosas, que ya no la quería en verdad. Esto, a través de una dinámica donde también habló de por qué realmente no le gustan los hombres.

Todo pasó cuando le preguntaron por qué no escogería a los hombres de pareja.

“A mí me dicen que yo con los hombres ‘la daría más’. ¡No, linda! Y una vez, con Mateo, me dijo que lo intentáramos pero la m... me quería solamente comer no más”, confesó. “¿Y para eso me iba a prestar? ¿Sólo pa’ que me coman? No, cuidado”, se burló.

Esta es una de las razones por las que muchas mujeres, igual, también “pasan” de los hombres (así les gusten). Que muchos de ellos no quieren nada serio cuando los objetivos de ellas son otros.

Y bueno, otras porque sí realmente gustan de las mujeres, como en el caso de “Epa”, cuya nueva novia es bastante polémica y hasta le han acusado de “interesada”.

El último escándalo que protagonizó a cuenta suya, fue cuando la coló en la boda de Andrea Valdiri y casi no la dejan entrar. Por fortuna, nada pasó a mayores, pero los Valdiri sí se molestaron por el hecho.

Pero hay un trasfondo en todo esto...

Ahora bien, no es la primera vez que Daneidy habla del tema. En 2020 habló de que un objeto punzante cayó sobre su clítoris y jamás se trató. Esto, en un live con Yina Calderón.

“Quedé con un trauma severo, tan terrible que no quiero introducir un ‘tun’ (pene) en mi vagina”, dijo ella, que agregó que no usa juguetes sexuales, ni ve porno ni ha tenido sexo en la playa.

Tal cual, acá la afirmación: