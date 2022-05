¿Está embarazada su novia? El comentario de Epa Colombia que lo dice todo

La relación entre Epa Colombia y Karol Samantha ha estado en el ojo del huracán desde su inicio. Recordemos que la empresaria culminó su relación con la futbolista Diana Celis tras varios años juntas y al poco tiempo se “empató” con quien era su mejor amiga, más antigua.

Además de verlas como una relación que “nació de una infidelidad”, muchos aseguran que Karol está con la influencer por interés, incluso su propia ex lo piensa. Ssí lo dio a conocer la Barbie Colombiana, quien pasó de ser su amiga a su enemiga. Sin embargo, Epa Colombia se ha mostrado muy feliz en su nueva relación y hace poco despertó sospechas de que podría estar esperando un hijo con ella.

Epa Colombia y Karol Samantha en la boda de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @epa_colombia

Epa Colombia levanta sospechas de embarazo

A través de sus historias en Instagram, Epa Colombia mostró las instalaciones de su empresa donde varias de sus empleadas estaban preparando los productos para ser comercializados. Pero lo que más llamó la atención es que Karol Samantha también estaba ahí, y cuando la vio su pareja soltó el comentario: “Miren a la mamá de mis hijos”.

Aunque todo puede tratarse de una manera de Epa Colombia de visualizar el futuro con su novia, de igual forma es curioso debido a que en varias oportunidades ha manifestado su deseo de ser mamá pronto, incluso esos planes los tenía con Diana Celis.

Otra curiosidad que notaron los internautas fue ver a Karol Samantha uniformada como una empleada y trabajando junto a las demás. Esto quiere decir que está muy involucrada en el negocio de la polémica instagramer.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, compartió el video y los usuarios opinaron al respecto. “Por lo menos se gana el sueldo”, “lo peor es que ella la metió ya a la nómina, van a terminar y va a salir la Epa que la nueva novia la robo que la mantenía y que le devuelva todo”, “ella es la mamá y Epa el papá” y “se ve enamorada... pero de su negocio”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Ex novia de Epa Colombia soltó todo lo que siente tras la ruptura

A pocos meses de haberse separado oficialmente de Epa Colombia, la futbolista Diana Celis tomó la decisión de grabarse en un video donde soltó todo lo que ha significado para ella esta ruptura sentimental. Además de afirmar que es un proceso duro, reconoció que “soltar” es una prueba de sanidad y amor propio.

A través de sus historias en Instagram, la deportista se mostró muy nostálgica y hasta con sus ojos llenos de lágrimas al expresar lo que sentía.

Diana Celis poco ha hablado sobre su ruptura con Epa Colombia y aunque esta vez no la mencionó en ningún momento, es más que evidente que se refería al quiebre con la influencer. La jugadora aseguró que quería compartir con sus seguidores sus aprendizajes con el objetivo de ayudar.

“Hoy aprendí algo y quería compartirlo con ustedes, quizás alguien esté pasando por una situación similar. El orgullo hace que uno pierda personas que valen la pena, a veces. Pelear no está bien, cuando uno quiere de verdad. Soltar te ayuda a sanar, con el tiempo”, partió diciendo.

En la misma línea, agregó con sus ojos llenos de lágrimas que “quizás te haga sufrir los primeros días, los primeros meses… Soltar te enseña a amarte, a conocerte, a cuidarte. Aunque al principio sea duro, es lo que uno aprende. Aunque, a veces uno se sienta solo, uno aprende a estar bien. Con el tiempo, quizás…. Era lo que quería compartir”.

Para finalizar, la ex de Epa Colombia reprodujo el tema Te tienes a ti, de Rafa Espino, una canción que motiva en medio de dificultades y promueve el amor propio. Cuando se escuchó el extracto de la letra que dice:”siempre habrá una salida a esa gente, que no ofrece más que mentiras. Te quiere y te olvida, un recuerdo, una herida…”, no podía contener las lágrimas.