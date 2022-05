Pipe Bueno y Alzate se “agarran” por problemas de plata y ventilan todo en redes sociales

Hace algún tiempo, en lo que se llama “Los Avengers de la música popular colombiana”, Pipe Bueno y Alzate, junto con otros artistas, cantaban juntos en “Guaro”. Todo eso se acabó, pues ambos se han “agarrado# por problemas de plata en Instagram.

Pipe fue el que comenzó. Expuso a su colega, diciendo que él tiene una deuda de dinero con él. Dijo que le daba “pena” llegar a esos extremos, pero dijo que en su casa sí le habían enseñado a ser “serio” con los negocios, como se puede ver acá.

“Para los que me conocen, yo poquito soy de estas vueltas, pero es que yo también soy un hombre; y yo esto nunca lo había hecho en mi carrera. Pero para no mandárselo a decir con nadie, y tampoco para mencionarlo, pero usted sabe quién es. Papi, nada más deme la cara y devuélvame la plata que me hizo meter y listo”, dijo él en Instagram.

Pero le respondió el aludido, el popular cantante Alzate. Y este también le dijo algunas cosas en video.

Le respondió con nombre propio

Este sí lo encaró de frente. Y le dijo, además, que no todo lo que decía era cierto. Y que además, el que perdió dinero, fue él. El artista le respondió con nombre propio a su colega.

Aseguró que las cosas que él comentó en el video no son del todo ciertas y que el que perdió dinero es él. Añadió igual que Bueno no se manifestó en su momento de mayor necesidad.

“Me parece un acto de cobardía, pues ni siquiera menciona de quién está hablando. Yo si voy hablar en nombre propio y es para Pipe Bueno. Ya que decidió hacerlo viral voy a contar que soy yo el que lo ha estado buscando. Lo único que veo en esto es un acto de mala intención”, explicó él a inicio.

Y dijo que Bueno solo quiere dañarlo, cuando el problema es más pequeño, según él, de lo que parece.

“Usted no va a tener los huevos de pedirme disculpas públicamente. Ahí si me va a llamar a la madrugada, prendido, a pedir cacao”, confesó.

Y pues ya los seguidores de ambos toman bandos. Unos son #TeamPipe o #TeamAlzate. Y para otros es pura estrategia de promoción de otra canción como la mencionada al principio.