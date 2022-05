Luisa Fernanda W y su exceso de sinceridad: “Jamás fui fan de Pipe Bueno”

No es una, sino varias las oportunidades en las que Luisa Fernanda W ha insistido que, al menos de inicio, nunca se sintió atraída por su pareja: el cantante Pipe Bueno. La creadora de contenido nuevamente habló del tema y se mostró más sincera de lo necesario.

Desde sus historias de Instagram, la influencer con más de 17 millones de fans compartió con sus seguidores y una de sus preguntas estuvo basada en su gusto sobre la música popular. Recordemos que ese es el género al que se dedica Pipe, papá de Máximo.

Luisa Fernanda W dice que “jamás” fue fan de Pipe Bueno

Está bien revelar algunas anécdotas de tu relación amorosa, sobre cómo se desarrolló y cuándo surgió esa atracción. Sin embargo, lo de Luisa Fernanda W con Pipe Bueno ni siquiera luce interesante, o al menos ella así lo pinta. Lo cierto es que se mostró más sincera de lo esperado y quizás hubo detalles que podrían ser irrespetuosos para el propio intérprete.

“Yo antes obviamente sabía quién era Pipe, ¿quién en Colombia no sabía, cierto? (...) Pero Pipe jamás estuvo en mi radar, empezando porque, pues a mí la música popular no me gustaba, yo decía ‘ay esa música de viejitos’”, partió contando Luisa Fernanda W.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son un de las parejas más estables de Colombia. Foto: Instagram @luisafernandaw

Sin embargo, después suavizó el comentario y dijo que con el tiempo le tomó aprecio al estilo musical. “Eso era lo que yo pensaba, con mucho respeto. Ya después cuando comencé a conocer del género con Pipe yo dije: ‘yo en qué estaba pensando’”.

Pero luego aseguró que nunca se sintió atraída por Pipe Bueno e incluso jamás fue fan del cantante.

“Jamás fui fan de Pipe. Es más, sí me parecía bonito, pero no era como ‘ay, Pipe Bueno’, no, no me pasaba. Y cuando conocí su personalidad fue lo que me llevó a enamorarme de él, eso fue lo que pasó realmente”, expresó la joven famosa.

Para terminar con sus palabras, Luisa Fernanda W destacó: “Algo que me gustó mucho de Pipe es que es una persona muy generosa, no es envidioso y le gusta ayudar a todo el mundo y me parece bonito, es una cualidad que pocos poseen”.

“Pero la vida es así, termina uno haciendo familia con quien menos lo cree y cuando uno menos lo espera”, soltó.

Luisa Fernanda W dejó claro que está embarazada pero no quiere anunciarlo

Recientemente, en una nueva ronda de preguntas y respuestas en las historias en Instagram, donde suma 17 millones de seguidores, Luisa Fernanda W se enfrentó de nuevo a la interrogante, pero esta vez respondió con una reflexión.

“Estamos ansiosos por saber si estás esperando otro ‘baby’”, soltó un usuario

Por su parte, la famosa respondió: “¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja… uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”.

Además, continúo diciendo: “Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @chismes.hoycol compartió las declaraciones de la antioqueña y de inmediato los internautas opinaron. “Sí está, mucho preámbulo para al final dar a entender que siempre quizá sí”, “ya dijo en pocas palabras que sí”, “qué pereza con ella” y “se ponen a vivir del público y después quieren que el público no les pregunté cosas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.