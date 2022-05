“Cachete con cachete”: así fue el encuentro de Yina Calderón con Gustavo Petro

Yina Calderón ha dejado muy en claro cuál será su elección presidencial para las votaciones del proximo 29 de mayo y se trata del candidato por el partido del Pacto Histórico: Gustavo Petro.

Gracias a esto, la influencer se ganó un asiento en primera fila para el estreno del documental del candidato politico, el cual vio la luz el pasado 10 de mayo.

‘La política del amor’ es el nombre del documental que retrata la vida de Gustavo Petro y su familia, que fue grabado durante un año, y su rodaje tuvo lugar entre Bogotá, Zipaquirá y Ciénaga de Oro, Córdoba.

Al evento asistieron no solo personas que comulgan con su visión y movimiento político, sino también hizo acto de presencia su familia, y entre varios invitados ‘VIP’ al estreno se encontraba la ex protagonista de novela, Yina Calderón.

“Estoy en el estreno, invitada número ‘one’, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro”, comentó la influencer por medio de las historias de su nueva cuenta de Instagram. Cabe recordar que hace unos días la empresaria afirmó que se mudaría de red social ya que Instagram había cerrado nuevamente el perfil que poseía para ese momento.

“Es hora de cambiar… Cada uno vota porque quiere, pero hay que arriesgarse”, fue el mensaje con el que acompañó sus historias de Instagram

Después, la DJ prosiguió a contarle a sus seguidores porqué las propuestas de Petro son las que más se acercan a lo que ella defiende y explicó las razones detrás de su voto:

“Uno; que su campaña apoya a los influenciadores, que yo siento que a veces no somos valorados, porque es que a veces la gente dice ‘ellos no hacen nada’… Hacer contenido a diario es duro, aparte yo siento que en este país están cansados de lo mismo, o sea, por ese simple hecho hay que votar”, afirmó la creadora de contenido.

“Me gustan las propuestas de Petro, no tengo nada en contra de los otros candidatos… Recuerden que los cambios siempre son buenos”, explicó mientras enseñaba como el teatro donde se encontraba había quedado completamente lleno, y resaltando la humildad de la esposa y las hijas de Gustavo.

Además, pidió que se le ayudara a difundir su mensaje

En aras de hacer viral su mensaje, Yina Calderón pidió ayuda de las cuentas que roban y suplantan su contenido para hacerse pasar por ella para que también publicaran estos mensajes en sus respectivos perfiles:

“Esto es un mensaje para todas mis páginas falsas, yo creo que soy la mujer que más tiene páginas falsas en el mundo… Necesito de su ayuda en estos momentos, usted sabe que yo a ustedes no les reporto las cuentas, que yo los ayudo”. inició de esta forma con su petición.

“Vamos a repostear las historias del documental del futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, se llama ‘La política del amor’, yo les cuento si me gustó o no me gustó”, finalizó.

