Luisa Fernanda W dice que es millonaria y no precisamente gracias a ser influencer

Es bien sabido que los ‘influencers’ que se encuentran bien establecidos en la industria del contenido digital reciben jugosos pagos por el ‘trabajo’ que hacen. Desde publicidad con marcas hasta acuerdos y contratos son algunos de los beneficios que los influencers mas famosos se anotan cada vez que sus seguidores en redes sociales aumentan.

Una de las creadoras de contenido que se ha visto bien lucrada gracias a los patrocinios que ha manejado es Luisa Fernanda W, la actual pareja del cantante Pipe Bueno y con quien ha formado una familia al lado de su hijo Maximo.

Cabe recordar que hace algunos años, en redes sociales se filtraron los precios que la ‘Instagramer’ cobra por el contenido y la publicidad que desarrolla. Por una historia Luisa Fernanda W cobraba en esos momentos la suma de 17 millones, y por una publicación en su perfil fijo pedía 30 millones. Esta información fue revelada por el medio de comunicación Pulzo.

En una reciente interacción con sus seguidores, una de las preguntas que más le llamó la atención fue una donde le cuestionaban como es que ha logrado conseguir el poder monetario y adquisitivo y todo lo que tiene hasta el momento. La herramienta de la caja de preguntas en la red social de Instagram es un generador de opiniones y comentarios hoy en día.

Según Luisa, esta sería la razón para alcanzar los ingresos que mantiene

Sin temor alguno, la joven colombiana y madre de Maximo reveló cuál fue ‘su secreto mágico’ para alcanzar el éxito en redes sociales. Primeramente, la instagramer resaltó que todo fue gracias a su disciplina, pues según ella, ‘ha ahorrado e invertido sabiamente’.

“He ahorrado, he invertido, y he sido inteligente con mis finanzas” inició afirmando la novia de Pipe Bueno. “No solo me enfoque en ser creadora de contenido sino en abrirme puertas en otro tipo de escenarios. No fue fácil, y unos emprendimientos no funcionar, pero gracias a Dios puedo decir que he logrado todo lo que soñé. Hay que enfocarse y no caer a la primera”, explicó.

Este es el video con los ‘consejos’ de Luisa para ser exitoso en redes: