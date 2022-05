Hassam dio bonito mensaje del Día de la Madre a su ex así ella lo haya avergonzado en redes

Hassam, a pesar de haberse separado de su ex, Tatiana Orozco, luego de 18 años juntos, lleva con calma su proceso de separación. De este modo, dedicó un mensaje a las mujeres de su vida que han sido madres.

Así, puso una foto de su madre, Blanca Lucía, que murió de cáncer hace tres años.

Todo, con la siguiente frase: “Mi amada madre Lucía, se fue al cielo en 2019, ese año fue el último en que celebramos su día”.

De paso, dejó de lado las pullas e indirectas que se lanzó con Tatiana y le dedicó unas palabras.

“Hoy mis dos princesas, Mary y Tutty, que me recuerdan a diario el amor y la misericordia que Dios me tiene, me impiden olvidar que a pesar de cualquier problema fue su mami quien me regaló el más grande privilegio que un hombre pueda recibir: ser papá. Feliz día Tata y feliz día a todas las mamitas que lean este mensaje”, escribió.

Todo, a pesar de que la mujer le dedicó una fuerte pulla que lo dejó en evidencia en redes sociales.

¿Qué fue lo que le dijo?

Hace algunas semanas, Tatiana Orozco fue con todo contra Hassam. Esto, luego de separarse. Ahí lo dejó en evidencia. Hassam le pedía volver, pero al parecer, ya tenía otra persona en el momento.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, dijo ella.

Esto, para opinar sobre aquellos que piensan en que “un clavo saca otro clavo”.

“Calmar el dolor de una perdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.

Pero Hassam admitió todo: “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, afirmó, responsabilizándose de lo que pasó.