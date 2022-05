Le dispararon a Andrea Valdiri en medio del Paro Armado del Caribe colombiano

El Estado es prácticamente inexistente en los departamentos de Córdoba y Antioquia, entre otros departamentos. Este es encabezado por el grupo criminal el “Clan del Golfo”, donde ya han cobrado vidas civiles. Todo, por atreverse a salir al espacio público y contrariar sus órdenes.

Andrea Valdiri es una de las principales afectadas. Ella iba en la vía de San Onofre (Sucre), y una bala rozó su pierna y dañó su laptop. Esto lo documentó uno de los soldados que custodian la carretera. “Hay que hacer caso”, insistió Valdiri, y agradeció que el incidente no pasó a mayores.

En otras imágenes en su red social, la bailarina agradeció a Dios, porque pudo hacer parte de esta lista. Ella se movilizaba en una camioneta con una amiga.

¿Qué está pasando?

Esta es una reacción contra el orden público debido a la extradición de “Otoniel”. Desde el 4 de mayo se han tomado retaliaciones contra comerciantes, conductores y civiles. Una tractomula fue atravesada vía Medellín- la Costa, y hasta ahora, más de 30 municipios han resultado afectados.

Ya han quemado también varios vehículos y hay amenazas en medios de comunicación. Ya incluso se planea un consejo de seguridad con ministerios del Interior y Defensa, así como uno regional con Diego Molano con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Antioquia.

De hecho, también se sabe, según Jorge Hernán Peláez en La República, que los miembros del Clan del Golfo habrían comprado inmuebles cerca al lugar de reclusión de Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”.

En estos departamentos no se pueden abrir comercios. También se prevee que los ciudadanos de estos departamentos no puedan votar con normalidad debido a las amenazas de sus libertades. Esto es algo que no se había visto en el país desde los tiempos al menos de Álvaro Uribe Vélez, cuya política fue combatir estos grupos armados.