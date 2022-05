Usuarios aún no creen que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se amen de verdad

La historia de amor entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma sigue dando de qué hablar. Mientras muchos los ven como un ejemplo y suspiran al verlos juntos otros siguen sin creer que es amor de verdad y que simplemente se trata de un espejismo mediático.

Es de recordar que tanto la barranquillera como el bumangues mantuvieron el secreto su noviazgo, el cual comenzó cuando Adhara, la hija menor de La Valdiri, nació. Y aunque muchos lo sospechaban por la cercanía que tenían y el amor de Felipe hacía las hijas de Andrea, la relación nunca fue confirmada sino hasta que caminaron al altar juntos en una espectacular y lujosa boda.

Y aunque todo suena como un cuento de hadas, la realidad es que muchas personas insisten en que el amor entre ellos no es sinceriro ni durarpa mucho. La diferencia de edad entre esta pareja es el principal motivo por el cual ponen en tela de juicio la relación pero... ¿no y que para el amor no hay edad?

Criticas a Andrea Valdiri y Felipe Saruma no paran

Lo que se guardaron por muchos meses ahora no lo ocultan y Andrea Valdiri y Felipe Saruma están cada vez más romanticos en las redes sociales. Recientemente, a través de las historias de la tabién empresaria compartieron un video muy acaramelados.

“Yo lo molesto porque no sabe bailar y le da pena” escribió Andrea en la corta grabación en la que está bailando frente a su esposo de forma muy sensual, mientras él solo sonríe y la abraza. Y aunque fue una escena que a muchos les encantó, otros aseguraron que se nota mucho la diferencia entre ellos.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió el video y los usuarios opinaron. “Más falso que el rabo de la Valdiri”, “eso parece una guarderia”, “esa relación es una mentira de aquí a pekin... no me convence” y “ella tiene mucho voltaje para él”, son algunos de los comentarios de los detractores.

Sin embargo, otras aseguran que anhelan tener un “Saruma” en sus vidas o un amor tan bonito como el de ellos.

¿Cómo se conocieron?

En una reciente entrevista con la revista Vea, Andrea Valdiri contó que se conocieron primero en un en vivo y después en casa de Lowe León. “En 2020 hicimos nuestro primer ‘live’, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe: ¿Qué actriz o ‘influencer’ colombiana te parece linda? Él respondió: ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió: ¡Te gusta la Valdiri!”, contó la barranquillera, aclarando que para ese entonces ambos estaban en una relación.

Del mismo modo, Saruma la contactó a los meses para que grabaran juntos un video, en ese momento Andrea estaba con Lowe León. “Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: ‘Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas”, recordó ‘La Valdiri’.

Fue entonces cuando los ahora esposos se conocieron en persona, sin embargo Andrea cuenta que en ese momento no se sintió atraída por él y explicó que Saruma es muy tímido. “Él no habla, es muy reservado. Se abre con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso”, expresó.