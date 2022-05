“Ah, bestia”: Diego Trujillo enfurece a uribistas al anunciar su voto

Cualquier colombiano es susceptible de ser atacado por expresar sus ideas políticas. Pero cuando Diego Trujillo, Julián Román, y artistas como Adriana Lucía se expresan hacia la izquierda y en contra del gobierno imperante, la pedrada es doble.

Y más en un país, que hay que admitirlo, mata a cualquier persona que tenga ideas de izquierda. O que lo digan los integrantes de la extinta Unión Patriótica en los años 80.

Pero hay gente valiente como ellos, que acaban de lanzar un video donde reflexionan sobre la cultura apoyando al candidato de izquierda. Ante este, Diego Truijillo anunció su intención de voto por Gustavo Petro, con este comentario: “ ¡Adhiero! voy a votar por Gustavo Petro”, afirmó, para ganarse una andanada, y era obvio, de insultos y otros le elogian por su elección, manifestada en Twitter.

“De verdad que no me lo esperaba, pero bienvenido Diego a este bello proyecto de cambio”, “Muchos de los mejores actores y actrices del país están con Petro y con el cambio. Vamos por la reivindicación artística y cultural”, le dicen algunos actores importantes de la vida pública nacional (no intérpretes de profesión, cabe aclarar).

Bienvenido, querido Diego. Este es nuestro lugar. 💪🏽 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) May 4, 2022

De verdad que no me lo esperaba, pero bienvenido Diego a este bello proyecto de cambio ✊🏾🔥 — Físico Impuro (@FisicoImpuro) May 4, 2022

Esto no lo esperaba. Esto me hace creer que el cambio viene seguro en 2022🔥✊🏻 — David Rozo (@DonIzquierdo_) May 4, 2022

Claramente, en medio también de la lluvia de críticas, hay quienes le critican el privilegio a Trujillo: “Buena la tertulia política con vino y spaghetti , desde sus cómodas vidas, estos actorcitos nunca han vivido la falta de empleo, de llevar el sustento a una familia, no poder seguir estudiando, no poder poder aspirar a una pensión o tener un negocio para generar empresa”, entre otros comentarios.

Pero precisamente es desde ahí, que se configura el video al que al actor le ha dado apoyo absoluto.

De esto trata el video de marras

De hecho, Carolina Ramírez, en compañía de los actores (que se reúnen en casa del dramaturgo, actor y director Fabio Rubiano), dice que se ha perdido la dignidad. La complementa Marcela Valencia, diciendo que la gente está bastante desinformada y Rubiano dice que es necesario un cambio.

“Nosotros desde el privilegio traemos a todas estas personas que viven desde la cultura del miedo. Y eso es lo que podemos aportar, cambiar y construir”, dice Carolina desde lejos. A su vez, Varios de los convocados, que van cocinando y hablando, afirman que el Gobierno actual no puede continuar.

Asimismo, alaban la presencia de Francia Márquez y critican los comentarios clasistas y racistas hacia ella: “Los que están preparados, ¿cómo han gobernado?”, cuestionan.

Por otro lado, alaban la historia de vida de Petro. Esto contrasta con el criticado video donde famosos como Julio Correal apoyaron a Duque hace cuatro años en un evento donde promocionaba los supuestos beneficios de la “Economía Naranja”.

“Yo no lo escojo porque es lo menos peor, es porque es lo único que hay”, dice Valencia, mientras alaban y recuerdan sus polémicas en su carrera política. “Sí veo un proyecto ahí”.