¿Qué necesidad? Colombianos critican a Madonna por verse como una mujer de su edad

Los seguidores y asistentes al concierto de Maluma ‘Medallo en el mapa’, no solo cantaron y gozaron al ritmo de sus pegajosas canciones, el público se llevó una gran sorpresa (no tan sorpresa después de todo) cuando la legendaria estrella del pop, Madonna, salió a tarima para acompañar al ‘Papi Juancho’ en su presentación.

Ambos entregaron todo de si en el escenario para hacer del espectáculo, que ya de por si tenía bastantes expectativas debido a la enorme difusión hecha por la plataforma de Amazon Prime Video, mostrando una puesta en escena mucho más interesante.

Aun así, a pesar de que se ha podido apreciar el enorme esfuerzo que los colaboradores de ‘Soltera’ han puesto para deleitar al público colombiano, no han faltado aquellos compatriotas que han criticado a la superestrella del pop por su edad y su apariencia. Hay que recordar que Madonna tiene actualmente 63 años, y eso no ha sido un impedimento para ella en seguir haciendo lo que más disfruta: ser ella misma.

Estos son los detestables comentarios que se han hecho sobre la diva del pop

Desafortunadamente Colombia no se encontraba frecuentemente en las paradas de las giras mundiales que los artistas internacionales desarrollaban, cosa que ha cambiado desde el progresivo regreso a la normalidad prepandémica, y el hecho de que una artista de talla mundial como la intérprete de ‘Ray Of Light’, haya tomado su tiempo para venir hasta acá y apoyar a Maluma, no es algo que se vea frecuentemente por estos lados.

En Colombia más que todo, se tiene la vaga creencia de que la gente no envejece, que la apariencia que se tiene a los 20 durará el resto de la vida, e ilógicamente se considera la belleza como ‘un símbolo patrio’, donde se señala, se juzga y se deshecha a quien no cumpla más con dichos cánones de belleza, desmeritando en su totalidad las capacidades y habilidades que se posean solo por la apariencia, o algo tan natural y obvio como la edad.

No cualquier músico se compara al lado de la carrera que Madonna ha labrado por sí misma, alguien que es contemporánea a legendario Michael Jackson.

Entre muchos de los mensajes que se leen en las redes sociales, que en su mayoría son hechos por la propia gente de Colombia, y eso es lo que más impacta:

No sé, pero digo yo que hay que envejecer con dignidad, Madonna en el concierto con Maluma parece a la típica vieja borracha que hace el ridículo en las fiestas de marginales, movimientos torpes y vainas que no van acorde con su edad, que pena me da #1May @Madonna pic.twitter.com/10Uevadevj — Botafumeiro (@granbotafumeiro) May 1, 2022

Una madonna ya vieja y casi pasada de moda — Sir Peter 🗯️ (@Pedr0A) May 1, 2022

Solo le pido a Dios que lady gaga cuando esté vieja no se vea cómo Madonna. Gracias — CO (@cristianfortega) May 1, 2022

Criticar las arrugas de alguien no impedirá que a quienes lo hacen no les vayan a salir. Es necesario entender que la edad de alguien no limita la experiencia ni mucho menos la habilidad para mostrarse ante los demás de la forma más autentica posible.