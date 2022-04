“En Colombia también tuvimos nuestra Adele”: comparan a Silvestre Dangond con la cantante por adelgazar

En Colombia el humor a veces puede ser más negro que la oscuridad misma. Y de esto dan cuenta las redes sociales muy a menudo. Esta vez, un tuitero muy famoso comparó a Adele con Silvestre Dangond, que se prepara para interpretar a Leandro Díaz en su biopic, solo porque adelgazaron.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años, Adele mostró una imagen distinta debido a que se sometió a un proceso de adelgazamiento. Esto también pasó con Silvestre Dangond, quien se sometió al bypass gástrico y es obvio que se ve distinto a cómo lució cuando comenzaba su carrera con Juancho de la Espriella.

En Colombia también tuvimos a nuestra Adele y no andamos presumiendo... pic.twitter.com/VojX1uDU7z — Joselon Musk (@nosoyjoselito_) April 27, 2022

Quien puso el tuit ya lo hizo viral, y las reacciones han sido variadas: desde la risa hasta el desconcierto. Y la indignación, claro, porque tener un cambio corporal así no debería dar motivo de broma.

Y porque claro, Dangond tiene sus filiaciones políticas muy claras.

Ayyy no que es esa corroncheria, por favor la Adele de acá le canta a los paramilitares, políticos de turno y le encanta el perico al 100. No compares. — Cristhian Forero. (@Cristhi02822482) April 27, 2022

“Uy noooo, respete a Adele que vergüenza esas comparaciones”, “Ayyy no que es esa corroncheria, por favor la Adele de acá le canta a los paramilitares, políticos de turno y le encanta el perico al 100. No compares”, “Pero Adele quedó más hermosa aún, tiene talento y una gran voz, este sigue igual de feo que uno, periquero, sin talento grave no aplica comparación”, son algunos de los crudos comentarios.

Y Silvestre, por su parte...

La Negra Candela informa que el cantante es “insoportable” en la grabación de su primera novela. Esto, por el histrionismo de Dangond, ya que comienza a dar “métodos de actuación”.

“Los directores le quedaron en pañales al osado hijo de Urumita y, ¿como no? a los escritores de la misma. Aunque no dicen nada en voz alta, ya es comentario general en Valledupar el estrés de los mismos por esta causa, pero además porque llega sin aprenderse su letra y esto incide en el tiempo de trabajo. Retrasa las grabaciones. Es cierto que cualquier observación es válida, pero lo claro es el propósito de quienes escribieron la historia y porque lo hicieron de esta manera”, criticó la periodista.

Ella afirma que Dangond es novato y tiene una gran responsabilidad con el maestro. “ Apenas estás comenzando en la actuación y te falta mucho camino por recorrer para demostrar que eres actor cinco estrellas”, le dijo mordaz.