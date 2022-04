Por accidente, recuerdan la relación fallida y tormentosa entre Laura Acuña y Camilo Montoya

Camilo Montoya fue uno de los presentadores más famosos a comienzos de los dosmiles. Era uno de los imprescindibles en “Día a Día”, y estuvo casado con Laura Acuña. Luego se fue a Estados Unidos y ahora se supo que fue operado y hospitalizado de urgencia.

Apéndice inflamado y perforado. De la noche perfecta en Naples pasamos a una cirugía de emergencia. Fue un momento difícil, pero Dios siempre está conmigo y mi hermosa familia. Gracias Cleveland Clinic. ¡Ahora a recuperarnos!”, afirmó en sus redes.

Muchos le desean pronta recuperación. Más sin embargo, etiquetaron a Laura Acuña, su ex esposa, recordándole que debería darle un mensaje de aliento.

Hay que recordar que ambos estuvieron casados. Pero terminaron mal, como “amigos”. Incluso se rumoreó que todo acabó porque Acuña le fue infiel con José Gaviria, al ella trabajar en la primera temporada del Factor X.

Y de hecho, Acuña luego fue novia de Gaviria por un tiempo.

¿Qué dijo Montoya en su momento?

Si bien se insinuó esta infidelidad, en La Red, Camilo no mencionó nada, pero insinuó esto: “Los tiempos entre un amor y otro sencillamente no cuadraban”.

¿Qué hace ahora Laura Acuña?

Está dedicada a tener su propio programa en YouTube y también se le pudo ver al lado de Laura Tobón en “La Voz Kids”. Está casada y con dos hijos, además de que también estuvo un buen rato en “Sábados Felices”.

Y de hecho, tiene unas anécdotas bastante divertidas de su pasado.

Laura Acuña y Diego Camargo tienen una anécdota que pocos conocen, y es que el humorista llegó a pedirle matrimonio en un momento inédito y esta decidió rechazar su propuesta. Afortunadamente, ambos famosos lo recuerdan con gracia.

Desde uno de sus programas de YouTube, La sala de Laura Acuña, la presentadora tuvo como invitado a Camargo y al momento de introducirlo al espacio reveló que le pidió su mano una vez, pero tuvo que decirle que no.

“Por qué se acuerda de eso. ¡Qué boleta con Colombia!”, expresó Diego Camargo jocosamente.

Si bien el ex director de Los comendiantes de la noche no pudo contener la vergüenza ante la semajante confesión que soltó su colega del espectáculo, no tuvo problemas en ofrecer sus propios detalles sobre cómo fue esa propuesta de matrimonio.

Diego Camargo dijo que en aquel entonces Laura Acuña estaba trabajando en la sección de noticias de Canal RCN, por lo que le tocó ofrecer la información de un meteorito que presuntamente acabaría con la Tierra y que al planeta le quedaban 6 meses de vida.

En el mismo set del noticiero, y ante semejante acontecimiento, ella le preguntó a Camargo qué querría hacer antes de morir. En ese momento surgió la arrodillada.

“Dije: ‘No pues lo único que siempre he querido hacer en la vida’, y me arrodillé y le pedí matrimonio ahí”, contó el humorista sin filtro alguno.

Ambos famosos recuerdan el episodio entre risas y el momento contagió de gracia al equipo de producción del programa y su compañera del programa digital, Cristina Estupiñán.

Aunque el capítulo dura 57 minutos, a partir de los 38 segundos del video podrás apreciar el momento sobre la propuesta de matrimonio de Diego Camargo.