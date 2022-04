Ex novia de Epa Colombia le tira indirectas y revela quién la ha apoyado desde su ruptura

El pasado mes de febrero, Daneidy Barrera, mas conocida como Epa Colombia, y su ex pareja la futbolista del Independiente Santa Fé Diana Celis, dieron por terminada su relación. Al principio ninguna de las dos decidió comentar acerca de la situación, pero parece que la cosa estaría cambiando

Se sabe que al iniciar los rumores ninguna de las dos partes quiso comentar la razón de la ruptura, pero ha sido la deportista quien ha iniciado a dar indicios de que la relación no quedó en buenos términos.

De hecho, la jugadora de fútbol admitió este ha sido uno de los momentos mas difíciles de su vida. Esto, debido a que en compañía a la ruptura con la dueña de ‘Keratinas Epa Colombia’, se agrega a la lista una lesión que la alejó del campo de juego y actualmente la tiene en recuperación.

Quién ha sido el apoyo Diana Celis luego de su ruptura con ‘Epa Colombia’

Durante una entrevista con el programa de chismes ‘La Red’, transmitido por el Caracol Televisión, Celis contó lo sucedido después de ponerle el punto final a su noviazgo.

Ahí admitió que afortunadamente no se ha sentido sola, ya que ha contado con la presencia de dos compañeras que se han convertido en su paño de lagrimas y apoyo incondicional.

“El fútbol lo ayuda a uno a salir de todo eso. No me sentí sola porque, así como Dios quita personas de mi vida, también pone. Y puso en ese momento a las dos chicas con las que estoy, que son las extranjeras de mi equipo, y me han ayudado mucho. Han sido un gran apoyo para mí. Dios sabe cómo hace sus cosas… así como quita, pone”, afirmó la deportista.

Desafortunadamente ,la ruptura fue solo el inicio del momento oscuro en su vida, ya que posterior a esto se enteró de su lesión, lo que la ha dejado devastada.

“Me acuerdo muy bien porque al otro día que me daban el dictamen final de si me había roto o no el cruzado, era el día de mis cumpleaños. Me acompañaron mis dos amigas y lloré un montón. Duré hablando con la psicóloga dos horas porque me dio muy duro”, comentó.

Finalizó diciendo que por ahora solo planea enfocarse en la recuperación de su accidente, para así poder volver a la cancha y alcanzar el objetivo que ha mantenido trazado: el poder jugar en la Copa Libertadores.

“Me estoy recuperando para eso porque sé que mis compañeras están haciendo el esfuerzo necesario para llegar a la final. Sígannos apoyando y volveré más fuerte que nunca”, fue su última reflexión.

En el siguiente video se puede ver la entrevista de ‘La Red’ con Diana Celis: