“Me lloraba, pero ya tenía novia”: ex de Hassam lo avergüenza en redes sociales

Hassam confesó hace algunas semanas detalles de su divorcio con Tatiana Orozco. Esto incluyó maltrato verbal por parte suyo e infidelidad, por lo que ella se cansó.

Él fue quien se culpó por la ruptura. “Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”.

Pero al parecer, su actitud sigue. Tatiana Orozco contó en Twitter que Hassam le pidió que regresaran, pero cuando ya tenía otra. “Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”.

Tengo un video de hace no más de una mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia jajjajajajjajja 🤡🤡🤡🤡🤡 — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

También se despachó contra los que creen que un clavo saca a otro clavo. “Calmar el dolor de una perdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.

Calmar el “dolor” de una perdida sea de hogar, pérdida económica etc con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así si rehacer mi vida. — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

Los comentarios en redes

Así, hubo comentarios de apoyo hacia ella y también hacia el comediante. Tatiana le respondió a una internauta que le dijo: “Yo sabiendo que un tipo públicamente dijo: ¿la maltraté y le fui infiel’, ni loca me meto ahí”, a lo que ella respondió: “Pues imagínate que hay viejas que se dejan charlar. ¡Pobre mujer!”

Pero otros estuvieron de acuerdo con Hassam: “No veo lo malo en eso Tata, no existe un reglamento para rehacer tu vida. Nadie ha establecido cuántos días debes dejar para iniciar una nueva relación”, “así son, mi exmarido llegó pidiendo perdón, negándolo todo delante de nuestras hijas y al mes ya pregonaba amor por la otra en redes”, “creo que ya es hora de que lo superes, tu talento es enorme y nada puede desviar tu atención y desgastarte en lo mismo”.

Hassam, desde su video, no se ha pronunciado.