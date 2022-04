Aída Morales muestra cuándo fue que se ennovió con su pareja 11 años menor que ella

La pareja de Aída Morales - a la que ahora critican por mostrar últimamente gestos hostiles hacia sus compañeros- se hizo célebre en estas últimas semanas gracias a la aparición de su novia en el programa.

No todos sabían que estaba junto al actor Fabián Copete, quien es once años menor que su pareja. Y la gente comenzó a saber más, aunque la relación de ellos no comenzó en el 2020, como antes se informó.

La misma actriz fue la que corrigió las imprecisiones.

“Mi pareja se llama Fabián Copete, pero no es cierto que nosotros seamos pareja desde el 2020, y que apenas ahora yo lo hice oficial. No es cierto. Él es mi pareja desde el 2014, hace ocho años. Así que quería informales eso”, dijo ella en un video que puso en redes.

También se enorgulleció de la diferencia de edad que hay entre ambos. “Es menor que yo, tiene 10 años menos que yo. Tiene 43 años, yo acabo de cumplir mis 54. Me siento feliz y orgullosa. Y a las mujeres que esto les sienta mal, ustedes no saben lo merecedoras que somos. ¿Por qué no podemos tener una pareja joven?”, concluyó.

¿Por qué la están criticando?

Desde hace varias semanas, Isabella Santiago ha sido catalogada por los televidentes de MasterChef como la “villana” de la temporada. Esto se debe a los momentos tensos que ha provocado la venezolana con sus comentarios e insoportables comportamientos hacia sus compañeros. Sin embargo, en el más reciente capítulo del reality de cocina, Aída Morales le quitó el puesto con su pesada actitud.

Después del último reto de equipos, los participantes que tenían el delantal negro se prepararon para el desafío de eliminación, pero fueron sorprendidos con una gran noticia. Claudia Bahamón les dio esperanzas al decirles que tendrían otra oportunidad en un nuevo reto de salvación que se llevó a cabo este miércoles.

En este sentido, los famosos trabajaron en pareja para realizar un postre: una deliciosa torta de café de tres pisos. Aída Morales y Natalia Ramírez se unieron, pero las actrices no la pasaron bien juntas.

Aída Morales se ensañó con Natalia Ramírez en MasterChef

En medio de la preparación del postre, Aída Morales se quejó en reiteradas ocasiones de su compañera, pues la consideraba “muy lenta”. Por su parte, la intérprete que le dio vida a “Marcela Valencia” en Betty la fea mantuvo la calma y no cayó en discusiones con su colega.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, dijo Aída. Mientras que Natalia aseguró que no caería en discusiones con ella.

“Es frustrante no lograr el nivel que ella quiere. Ya no había comunicación y para discutir se necesitan dos, y yo no tengo tiempo para eso”, aseguró la actriz.

A través de las redes sociales, en especial en Twitter, los televidentes opinaron sobre lo que sucedió en el capítulo y aseguraron que el comportamiento de Aída fue inaceptable y mostraron todo su apoyo con Natalia.

En las últimas semanas, a Morales se le vio muy activa en redes sociales hablando de su novio y compartiendo varias imágenes junto a él. Lo cierto es que la pareja de actores está muy feliz y ella lo presume cada vez que puede.