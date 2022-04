Le quitó el puesto a Isabella Santiago: Aída Morales es la nueva “villana” de ‘Masterchef’

Desde hace varias semanas, Isabella Santiago ha sido catalogada por los televidentes de MasterChef como la “villana” de la temporada. Esto se debe a los momentos tensos que ha provocado la venezolana con sus comentarios e insoportables comportamientos hacia sus compañeros. Sin embargo, en el más reciente capítulo del reality de cocina, Aída Morales le quitó el puesto con su pesada actitud.

Después del último reto de equipos, los participantes que tenían el delantal negro se prepararon para el desafío de eliminación, pero fueron sorprendidos con una gran noticia. Claudia Bahamón les dio esperanzas al decirles que tendrían otra oportunidad en un nuevo reto de salvación que se llevó a cabo este miércoles.

En este sentido, los famosos trabajaron en pareja para realizar un postre: una deliciosa torta de café de tres pisos. Aída Morales y Natalia Ramírez se unieron, pero las actrices no la pasaron bien juntas.

Aída Morales se ensañó con Natalia Ramírez en MasterChef

En medio de la preparación del postre, Aída Morales se quejó en reiteradas ocasiones de su compañera, pues la consideraba “muy lenta”. Por su parte, la intérprete que le dio vida a “Marcela Valencia” en Betty la fea mantuvo la calma y no cayó en discusiones con su colega.

“Natalia trabaja de manera muy minuciosa y en este reto no me sirve. A mí me gusta trabajar en equipo, pero en un reto de salvación necesito que mi compañera sea rápida. Hoy Natalia está muy insegura”, dijo Aída. Mientras que Natalia aseguró que no caería en discusiones con ella.

“Es frustrante no lograr el nivel que ella quiere. Ya no había comunicación y para discutir se necesitan dos, y yo no tengo tiempo para eso”, aseguró la actriz.

A través de las redes sociales, en especial en Twitter, los televidentes opinaron sobre lo que sucedió en el capítulo y aseguraron que el comportamiento de Aída fue inaceptable y mostraron todo su apoyo con Natalia.

#MasterChefCelebritycolombia

Entonces Aida morales solo nos vendió una falsa imagen de humildad y amor #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/oo2lecE9mF — Weijée 🏳️‍🌈 (@alexsanabria0) April 7, 2022

Aída Morales hoy fue la pesadilla de cualquier participante... #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/GvBMN2Zfi1 — Tati_MGarinalvis (@mgarinalvis) April 7, 2022

Como todos vimos a Aida morales hoy #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/RmRi7NoM5f — Sharon Katherine Moreno Rojas (@SharonKatheri20) April 7, 2022

Aída Morales ya había calificado a Tatán Mejía de “ventajoso”

Hace algunos episodios atrás, los participantes se dividieron en parejas y debían trabajar atados con una camisa de fuerza, por lo que cada uno solo podía usar una sola mano.

Además de la preparación de creativos platos, donde el grano que les tocara fuera el protagonista, la complejidad era que uno debía usar su mano para cocinar y el otro para probar.

Al finalizar la prueba, los ganadores de pines de inmunidad fueron Chicho Arias y ‘Tostao’. Sin embargo, lo que más llamo la atención de los televidentes fue la reacción de Aída Morales tras este reto.

“Quiero llamar un poco a todos los compañeros, al discurso y a la bandera que hemos traído como este conjunto de celebrities y es jugar bien, jugar honesto y sin trampas”, dijo al inicio. En ese momento, la famosa se mostró molesta al darse cuenta que dos participantes utilizaron ambas manos en el reto para sacar ventaja.

“Si eso para algunos es inteligente, por lo menos para mí es trampa y es ventajoso, no es chévere porque aquí esto es diversión”, aseguró.

Además, añadió en las entrevistas privadas: “Me dio duro ver a Manuela con su cara de desesperación y con sus manos ahí, mientras que otros estaban trabajando a cuatro manos, no es justo”, refiriéndose al deportista ‘Tatán’ Mejia y su compañero el actor Aco Pérez.