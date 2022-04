Yina Calderón confesó tener sueños húmedos con la hermana de Yeferson Cossio

Yina Calderón hace parte del grupo de personalidades en la farándula colombiana que no tienen ningún apuro en ventilar aspectos íntimos y opiniones no pedidas sobre cualquier tema que se le atraviese en su camino. No ha tenido problema en ventilar comentarios que hace, sin importar su calibre, y el mas reciente ejemplo es, precisamente, sobre el sueño húmedo que tuvo con Cintia Cossio, la hermana de Yeferson Cossio.

Fue así, como desde su conocido perfil de Instagram, dio a conocer dicho sueño que tuvo, pero a su vez aclarando que no siente atracción por las mujeres. Aún así, eso no fue un impedimento para hacer saberle a sus seguidores que la también influencer paisa fue parte de un sueño erótico que Calderon tuvo, pero del que no revelo mas detalles, no más allá de decir que fue Cossio con quien soñó.

Mucha información

“Yo nunca he tenido sueños mojados con las mujeres, no me gustan las mujeres, pero qué día sí, amanecí súper mojada y me soñé con Cintia Cossio”, fue lo que relató Yina sobre dicha experiencia. Ahora, en cuanto a Cintia, esta no se ha pronunciado al respecto sobre dicha confesión, mas no demorará en hacerlo. Es de recordar que, Cintia Cossio también es hermana de Yeferson Cossio, que al igual que ella se desenvuelve como influencer.

Claramente los comentarios sobre sus declaraciones no se hicieron esperar, ya que los cibernautas siempre tienen algo para opinar.

Esto, sin importar la polémica que la creadora de contenido pueda crear: “Está si no sabe cómo más quedar en ridículo”, “Qué casualidad que habiendo tantas mujeres se soñó con Cintia Cossio”, y otro también agregó “Ay no pobre, jajajaja me da hasta pánico que esa vieja se sueñe con una jajajajs que miedo a lo bien”, eran algunas de las opiniones que se podían leer.

Finalmente, Yina aprovechó su intervención para opinar sobre la nueva novia de su nemesis de redes “Epa Colombia”, afirmando que su nueva novia (la de Epa) no es tan linda como lo es su anterior pareja: “Obviamente que Diana Celis es más linda, no estoy diciendo que la que tenga ahora sea fea, no, todas las mujeres somos lindas, tiene unos ojos bonitos; pero Epa con esa cantidad de dinero que tiene es pa’ que tuviera una modelo. Cuando a mí me dijeron que tenía nueva novia yo dije: Esa hijuemadre se consiguió la hembra de la vida. No es que importe lo físico... pero nenes cómo así”, afirmó Calderón.