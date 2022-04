Cintia Cossio contó cómo fue drogada en México: “Me puse a llorar, me temblaba el cuerpo”

Cinthia Cossio vivió uno de los peores momentos de su vida durante sus vacaciones en México, pues ella y su hermano Yeferson fueron drogados en una fiesta privada organizada en una playa. La modelo decidió contar lo sucedido de su propia voz.

Según reveló la también instagramer, ya que durante la ‘pool party’ un hombre les amenazó cuando compartían con unas chicas del lugar. Y es que al notar que se trataban de dos famosos colombianos, algunas personas se acercaron a solicitar fotos, lo que no gustó al individuo.

En un video aparte, en sus historias de Instagram, el propio Yeferson Cossio señaló que los querían matar únicamente porque les estaban pidiendo fotos.

Así narró Cintia Cossio cómo la drogaron en México

Al parecer, el modus operandi se llevó a cabo con unas sustancias psicoactivas que introdujeron en una de sus bebidas, ya que comenzó a sentir un terrible malestar general en el cuerpo que obligó que la sacaran del lugar para ser hospitalizada en un centro clínico.

“Yo trataba de controlar la pérdida de conciencia, pero había momentos en los que me iba del todo”, partió contando Cintia Cossio, según reseña Pulzo.

Seguidamente los médicos le confirmaron que efectivamente estaba drogada. “Cuando me revisaron los paramédicos los ojos, y no sé que más me hicieron, me dijeron que sí estaba drogada; yo me puse a llorar, me temblaba todo el cuerpo”, dijo la hermana de Yeferson.

Asimismo, Cintia quiso aclarar que no fue ella quien decidió consumir drogas y que realmente nunca lo ha hecho. Si bien dijo que no es una “mojigata”, señaló que este tipo de sustancias no son de su agrado.”

“Si yo les digo que no consumo, yo no consumo. Y si consumiera, ¿quiénes son ustedes para juzgar a una persona que consume o no? Yo no soy ninguna ‘muérgana’, ninguna mojigata, ni me las doy de víctima”, expresó la famosa.

Por su parte el esposo de Cintia Cossio, Jhoan López se pronunció también en Instagram para compartir una de las hipótesis que el maneja sobre cómo drogaron a su pareja.

“El hecho ocurrió después de que se les acercaran a la mesa unas mujeres, también colombianas, para tomarse fotos con Yeferson. Nuestra hipótesis es que pasó en ese momento, porque a los 10 minutos empezó a sentirse muy mal”, dijo López.

Cintia Cossio confesó que ella nunca ha consumido drogas. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio intentó suicidarse en algún momento de su vida

Confesar que alguna vez intentaste quitarte la vida no es para nada sencillo, puede ser muy duro e incluso vergonzoso. Sin embargo, Cintia Cossio lo hizo y también volteó la tortilla, asegurando que son episodios de su vida que le ayudaron a crecer y acercarse a Dios.

Mientras practicaba ejercicios, la hermana de Yeferson Cossio compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de ellos le consultó directamente: “¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida o jamás?”.

“La verdad sí, hace muchísimos años. No solamente lo pensaba, sino que en varias oportunidades traté de hacerlo”, partió diciendo la modelo. Seguidamente señaló que nunca asistió a consultas con psicólogos ni psiquiatras, sino que optó por trabajar su fortaleza mental.

“Desde que salí embarazada de Thiago cambió demasiado mi mente, porque yo no voy a tener un hijo al que le voy a transmitir todo eso. Trabajé en mi fortaleza mental”, afirmó Cintia Cossio. Al difícil proceso le añadió que también estaba sufriendo de bulimia.

“Es una historia larga y muy bonita”, afirmó la instagramer.