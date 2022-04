“Tu envidia alimenta mi ego”: ahora es hija de Marbelle quien reta a la gente en redes sociales

Si Marbelle es terriblemente procaz y tiene comportamientos deleznables en redes, su hija no se queda atrás. Rafaella Chávez Ramírez, su hija, también da la pelea.

Aunque claro, no es como su madre en redes. Eso, aunque sí la comparen con ella por supuestamente también haberle pegado a una mujer.

En febrero Rafaella cumplió veinte años. Y aprovechó de paso para lanzar una pulla a quienes la critican.

De hecho, afirmó en Instagram cómo se metía la gente en la vida ajena. Y clavó el primer dardo.

“La crítica me hace importante y su envidia me hace más fuerte, más importante. Entonces, sigan haciendo lo suyo. De verdad que eso no va a impedir que siga mi camino y que siga alcanzando mis sueños”, expresó, oronda.

Ahora bien, todo lo complementó con un mensaje muy “vibrando alto”.

Rafaella se despachó contra sus críticos y les mandó un mensaje pic.twitter.com/N0tRgceimY — Ana (@PuraCensura) April 5, 2022

“Les deseo las mayores de las bendiciones porque esas son personas que las necesitan. Recuerden que la envidia es el dolor que causa prosperidad en los otros. Así que vivan su vida, es la única que tienen”, concluyó.

Y mientras tanto, su madre...

Ah sí: mostrando por todos los medios que sí fue gente a su concierto en Villavicencio. Hasta Giovanny Ayala y José Félix Lafaurie salieron en su defensa. Lo mostró con una foto y un tuit burlón. Y con un video y otro tuit burlón. Ah, y de paso insultó a otro contradictor.

Esto, con un tuitero que le escribió esta joya: “¿Ya está en la cárcel esta p… racista, muñeca inflable del para-uribismo?”, y ella le respondió: “No”.

Pero el tuitero no se amilanó. Ni por error.

“Pero quedó peinadita, ya no dice nada racista, solo escribe monosílabos. Y ya”

Y ahí fue cuando “BOOM”.

Ahí Marbelle explotó e hizo lo que sabe hacer: insultar a todo lo que da y con groserías.

“Pfff, pobre güev… Ahí tienes tu monosílabo: pendejote”, le dijo.

Ahora bien, quizás el tipo es el blanco más visible de su euforia reciente. Antes fue Francia Márquez.