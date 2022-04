“Pobre guev... “: Marbelle no se cansa de insultar y ahora trató mal a hombre que pidió cárcel para ella

En el mundo hay dos tipos de personas: las que como Will Smith dan tortazos ante cualquier provocación (que no es lo ideal ni por error) y los que como Seth McFarlane u otro comediante que no sea Chris Rock pueden dar respuestas brillantes al momento de ser insultados. O incluso para insultar.

Y hay gente como Marbelle que es del primer tipo y que combina el segundo. Quizás lo del ingenio no le sale tan fácil, como la gente se ha dado cuenta en estos últimos años. Y que es racista, slutshamer, entre otras lindezas... y que no duda en echar una que otra grosería para responder a sus contradictores. Y una que otra no: casi siempre lo hace.

Así que si la criticaron por lo de Francia Márquez, donde mostró de qué calaña es a la hora de referirse a alguien que no le gusta, este fue solo el comienzo. De hecho, ya había insultado a otros contradictores antes, pero esta vez al parecer fue mucho más visceral que nunca.

Esto, con un tuitero que le escribió esta joya: “¿Ya está en la cárcel esta p… racista, muñeca inflable del para-uribismo?”, y ella le respondió: “No”.

Pero el tuitero no se amilanó. Ni por error.

“Pero quedó peinadita, ya no dice nada racista, solo escribe monosílabos. Y ya”

Y ahí fue cuando “BOOM”.

El sartal de insultos de la cantante

Ahí Marbelle explotó e hizo lo que sabe hacer: insultar a todo lo que da y con groserías.

“Pfff, pobre güev… Ahí tienes tu monosílabo: pendejote”, le dijo.

Ahora bien, quizás el tipo es el blanco más visible de su euforia, porque ante las miles de críticas sobre su concierto demostró con videos y fotos que sí fue gente. Hasta Giovanny Ayala (el de “De rodillas de pido”) la defendió en sus historias.