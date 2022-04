“Fue una pesadilla soportarla ”: el testimonio de quienes supuestamente trabajaron con Marbelle

A Marbelle, desde sus inexcusables manifestaciones de racismo, el mundo se le ha ido encima. De hecho, no basta con las denuncias que le han puesto por ello, sino también porque le han sacado todos los trapitos al sol. El último de ellos fue un testimonio sobre su mal paso en “Lo Sé Todo”.

Supuestamente, una fuente anónima le contó a Las 2 Orillas que la cantante fue una pesadilla mientras estuvo en el programa, en 2019. De hecho, les hizo la vida de cuadritos- según afirma lo que narró esta persona- a Ariel Osorio, Elianis Garrido y Alejandra Serie.

El testimonio dice que además de “llegar tarde, oliendo a fiesta y con caprichos debían soportar su malgenio. Si era difícil para los presentadores, que estaban en iguales condiciones que ella; para quienes que ella consideraba sus subordinados: camarógrafos, luminotécnicos, maquilladoras y vestuaristas, soportarla era lo más parecido a una tortura”, contó el medio.

Desde “Lo Sé Todo”, sin embargo, la despidieron por la puerta grande y siempre agradeciendo su presencia en el informativo.

No tenía buenos modos con quienes le atendían

Ahora bien, según el testimonio y también, para más inri, se decía que era muy grosera con el personal de aseo y maquilladores. Y la relación laboral terminó cuando luego de no aparecerse por el canal, renunció por teléfono. Y tal vez no ha sido el último lío laboral que ha tenido en donde ha estado: al parecer, José Gaviria influyó (según “La Negra Candela”) para que no volviese a Factor X de nuevo. Porque desde la primera versión, tuvieron enormes roces.

Pero esta es la versión entre líneas... porque Gaviria aclaró que solo quería un equipo de jurados algo más actualizado para 2019. Al final, en esa época, terminaron siendo Adriana Lucía y Piso 21 los que compartieron la mesa con él . Eso sí, no sería raro que los factores mencionados también hayan influido un poco en la decisión.

Por ahora, Las 2 Orillas tildó de arribista a la cantante por esta actitud basada en este testimonio anónimo.