“Todos andan felices usando mi táctica sin agradecerme”: Esteban Santos se pronuncia frente a comentarios por ‘tweets’ de su esposa

Gabriela Tafur y su esposo, Esteban Santos, fueron tendencia en las redes sociales gracias a una captura de pantalla que publicó la actual presentadora del reality más popular de la televisión colombiana actualmente.

En dicha imagen, se lee cómo el hijo del ex mandatario le pregunta si puede ayudarle a obtener un contacto acerca de la especialización de Gestión Pública e Instituciones Administrativas en los Andes, cuya convocatoria también aplicaba para abogados.

“Hola Gabriela, ¿cómo vas? Necesito tu ayuda por favor, nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión pública e instituciones administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en los Andes, entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias. Es que llamo al número que sale en la página, pero nadie contesta”, era el mensaje que Santos le envió a traves de su perfil de Instagram, en el 2018, a Gabriela Tafur.

Ante el cuestionamiento, Gabriela Tafur no tuvo ningún reparo en ayudar a su amigo para ese entonces, a lo cual le respondió que dicha especialización no estaba disponible solo para abogados, sino que estaba abierta para todo el público. Además, enviándole el contacto de la persona encargada que podría ayudarle a conseguir un lugar si así lo necesitase.

Cómo empezamos l Cómo vamos pic.twitter.com/Ac4PHGESSO — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 4, 2022

“Hola, no, no es solo para abogados, si quieres te doy el número de la coordinadora para que hables con ella”, respondió Gabriela Tafur.

Al ver que la táctica le funcionó al hijo del expresidente Juan Manuel Santos, varios internautas y seguidores de ambos empezaron a replicar su técnica, enviándole mensajes similares o iguales a sus amores platónicos y futuras conquistas amorosas. También publicaban pantallazos confirmando el envío de dichos textos y con ansias de ver cuáles eran las respuestas que ellos recibían.

Al darse cuenta de esto, Santos se tomó nuevamente su cuenta de Twitter, comentando que, así como están tan emocionados usando su táctica para conquistar, también se emocionen para darle el crédito respectivo a él, por la idea que tuvo.

“Entonces ahora todos andan felices usando mi táctica sin agradecerme y darme el debido reconocimiento. ¿Esta es la paz de Santos?”, señaló Esteban, en tono de burla.

Este es el mensaje que publicó el hijo del ex presidente Santos en su perfil: