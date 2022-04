“Así empezamos y así vamos”: Esteban Santos y Gabriela Tafur muestran cómo comenzaron su relación

Recientemente se ha hecho viral un reto en Twitter el cual se denomina ‘Cómo empezamos l Cómo vamos’, en el que los usuarios que en el momento se encuentran en una relación amorosa, suben una foto de como fue el inicio de dicha union, y otra foto mostrando como ha avanzado hasta el día de hoy.

De esta manera, la ex señorita Colombia y el hijo del ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidieron unirse a dicho reto.

Por medio de diferentes tweets, fue Gabriela quien inició uniéndose a dicho reto mostrando una captura de una conversación que data del año 2018. Ahí se puede ver que ambos se hacían preguntas bastante directas acerca de temas laborales, pero fue Esteban quien llegó después para encender la conversación, mostrando otro tipo de mensajes.

Estos, no tan desviados del tema en cuestión pero si con un tono mas picaresco: ‘Necesito tu ayuda por favor!’ preguntaba apurado Santos, agregando: “Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no”.

La respuesta de Tafur fue bastante sencilla, pero amable, ayudándole al que es ahora su novio con la información que este necesitaba, respondiéndole: “Noo, no es solo para abogados”, y continuando: “Si quieres te doy el numero de la coordinadora para que hables con ella”.

Recordemos que la pareja dio algunas declaraciones al programa de chismes La Red, comentando cómo fue que se conocieron, afirmando que al inicio las cosas no iban mas allá de una relación amistosa, ya que para esos momentos ambos tenían relaciones diferentes.

Pero no fue sino hasta un concierto de J Balvin durante el Carnaval de Barranquilla cuando ambos decidieron ver qué rumbo podría tomar dicha amistad. Tafur afirmó esto, comentando “Yo había recién terminado con mi novio, y Esteban no pasó tan desapercibido como uno quisiera. Entonces yo no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo” contó a Caracol la originaria de Cali.

