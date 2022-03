Gabriela Tafur quiere dar la talla en ‘Desafío’: “No estaba en mi mente ser presentadora”

Las cámaras de Desafío enfocarán un nuevo rostro: el de Gabriela Tafur. La modelo y Señorita Colombia en 2019 aceptó el llamado para ser coanfitriona del espacio, en sustitución de Daniella Álvarez, quien deberá cumplir un proceso de recuperación en su pierna derecha.

Si bien la nueva temporada inició el 8 de marzo, desde las redes sociales se sigue comentando mucho sobre la participación de Tafur, que además está debutando en televisión.

Para la caleña de 26 años, la idea de ser presentadora nunca estuvo en su mente. Sin embargo, cuando la contactó Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento de Caracol TV, nunca se negó a la propuesta.

Gabriela Tafur quiere dar la talla en Desafío

“Acepté sin pensarlo dos veces, porque me pareció increíble ser parte de este reality, crecí viéndolo, mi mamá es la más fanática, así que significa mucho para mí”, partió diciendo en una entrevista publicada por El Espectador.

Gabriela Tafur, que estuvo entre las cinco finalistas en la edición 2019 del Miss Universo, confesó que ser presentadora es una idea que jamás pasó por su mente. “Sí sentí curiosidad varias veces, pero nunca pensé en hacerlo realidad dentro de mi carrera profesional”, añadió la famosa.

Sobre sus habilidades para ser presentadora de televisión, la ex reina de belleza dijo que aún trabaja en la preparación de su voz y la vocalización. “Soy caleña y debo neutralizar el acento cuando estoy presentando”, acotó en la entrevista.

También contó que mirar a las cámaras y aprenderse los cambios forman parte del reto de trabajar en televisión y más en un reality como Desafío, que es tan visto por los televidentes colombianos.

“Las cámaras están por todas partes y tengo que aprender a ubicarlas para saber dónde me voy a parar. La presión es otro tema importante, afortunadamente tengo a Andrea Serna que me acompaña, que lo hace perfecto, y he aprendido mucho de ella”, expresó.

Gabriela Tafur en un partido de la selección colombiana de fútbol. Foto: Instagram @gabrielatafur

Su relación con Andrea Serna

Gabriela Tafur dejó claro que su relación con Andrea Serna es únicamente laboral, sin embargo, el compartir ahora en Desafío podría acercales a una amistad.

“Ella es una mujer sumamente profesional... Estudia bien su guion y sabe a lo que viene, no se desvía, se enfoca mucho en cumplir con su función y hacer las cosas bien”, dijo sobre la conductora de 46 años.

Recordemos que Andrea Serna ha ganado hasta cinco galardones como Mejor Presentadora de Entretenimiento y de Televisión. Tres en los Premios TVyNovelas (2007, 2013 y 2014), un India Catalina (2012) y otro en los Produ Awards (2021)

Gabriela Tafur, autora del libro En todo su derecho, reiteró: “Además, es muy disciplinada, entrena juiciosa todos los días, y no para verse bien físicamente, sino para estar acorde con los participantes. He aprendido mucho de ella”.