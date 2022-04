“Qué asco”: críticas al documental de Diomedes Díaz en Netflix por machista

Si bien Diomedes Díaz fue uno de los grandes músicos colombianos y ha dado momentos virales en Internet, es sin duda un exponente de lo peor de la masculinidad tóxica y el machismo costeño. Y eso es lo que dicen en redes al respecto.

Sobre todo, por el documental de Netflix que salió en los últimos días. Muchas personas no están de acuerdo con el hecho de glorificar todo lo que hizo el cantante. Sobre todo, por cómo trató a las mujeres, Doris Adriana Niño incluida. Y también por lo que pensaba de ellas.

“Ellas son las que lavan, ellas son las que hacen la comida. Entonces, cómo no las vamos a querer”. “Las amó tanto que hasta hijo les puso”. El documental de Netflix sobre Diomedes y el feminicidio de Doris Adriana Niño es también un retrato de machismo y cultura traqueta”, expresó una tuitera. Y hay opiniones similares:

“Lo más indignante del documental de Netflix sobre Diomedes Díaz, no fue que recordaran que era una asesino, un machista o un misógino, si no que la gente le celebrara todas las canalladas que hacía y aparte de todo escudado bajo la basura de justicia que tenemos en Colombia”, “Si, amigo, hay que hablar de Diomedes como referente machista y posible asesino. Aunque te moleste o te incomode que se hable mal del más grande del vallenato o tu cantante favorito, el talento y la fama no eximen a nadie de sus culpas”, son algunas de las opiniones al respecto.

El documental de Diomedes Díaz solo demuestra lo misógino, injusto, machista y traqueto que es la impunidad colombiana. Pero sobre todo, un pueblo que apoya e idolatra este tipo de personajes disfrazados de "maestros". — Melissa Altamar (@MelissaAltamar2) April 4, 2022

Si, amigo, hay que hablar de Diomedes como referente machista y posible asesino. Aunque te moleste o te incomode que se hable mal del más grande del vallenato o tu cantante favorito, el talento y la fama no eximen a nadie de sus culpas. — ñañe (@danielapalma_p) April 5, 2022

Sí es que era machista.

Hagan una versión ficcionada de Diomedes donde ni consuma drogas ni sea mujeriego. Será tan distinta a la realidad que no les van a cobrar derechos. https://t.co/QSKTw1JYBe — Efraín (@Letrinas) April 3, 2022

Lo más indignante del documental de Netflix sobre Diomedes Díaz, no fue que recordaran que era una asesino, un machista o un misógino, si no que la gente le celebrara todas las canalladas que hacía y aparte de todo escudado bajo la basura de justicia que tenemos en Colombia. — Paola (@PaolaRomerog5) April 3, 2022

Críticas en su justa proporción

Es válido criticar al cantante por ello y por reflejar, lastimosamente, un rasgo cultural que es muy fuerte en la región norte de Colombia en cuanto al trato hacia las mujeres.

Pero hay que recordar que hace cinco años, cuando Martín Elías moría para estas épocas en un accidente de auto, columnistas como María Antonia García se alegraban de la muerte del joven aludiendo a los pecados de su padre.

Esto, como si el cantante hubiese tratado de igual forma a las mujeres que le rodearon, que va a ser que no: fue un gran padre de su hija y un marido maravilloso. Por esto, García fue blanco de críticas en redes por muchos días.