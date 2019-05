"Diomedes Díaz fue un asesino de mujeres": polémica en Twitter por su cumpleaños

En la era del #MeToo muchas personas se encuentran con un dilema: ¿se debe separar al artista de su obra? Indudablemente, para quienes están de mano del sufrimiento de muchas mujeres acosadas, violadas, arruinadas por grandes figuras masculinas del entretenimiento, sí.

Esto pasa con Diomedes Díaz, quien tuvo varios hijos con distintas mujeres y sobre todo, nunca pagó lo suficiente por lo que pasó con Doris Adriana Niño. Y hoy siendo la fecha de su cumpleaños, muchos no dejan pasar este hecho.

Muchos en Twitter recuerdan cómo el cantante evadió la justicia por homicidio y se quiso desaparecer a Doris Adriana en su momento. Y que sus canciones y lo que hizo con sus parejas fue violencia contra la mujer.

Estoy de acuerdo; el señor Diomedes Díaz NO nos representa, independientemente de su aporte a la cultura vallenata.

No podemos quejarnos de JBalvin por apoyar a un maltratador de mujeres, y celebrar a Diomedes Díaz, un asesino de mujeres. Just saying.

— Nana (@NanaMGNS) May 26, 2019