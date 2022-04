“Mantenido, vago y bobo”: Maria Fernanda Cabal vuelve a arremeter contra hijo de Juan Manuel Santos

Las constantes peleas en Twitter protagonizadas por la uribista y el hijo del ex mandatario ya son un clásico. Eso sí, con variantes: para esta vez, la discusión inició cuando Martin uso su perfil para dejar un mensaje donde recordó cuando Andrés Escobar-quien fue imputado por cargos de intento de homicidio contra civiles durante las pasadas protestas del 2021- se apareciera en un evento de campaña de Cabal.

A pesar de que Santos no se refirió a alguien en particular, Maria Fernanda no dudó en sentirse aludida con dichas palabras. El mensaje que el apuesto “delfín” dejó expresaba: “Eso pasa cuando una senadora acoge a un pistolero en su evento de campaña en Cali: Empodera a los civiles armados que se quieren creer Estado”.

Eso pasa cuando una senadora acoge a un pistolero en su evento de campaña en Cali: Empodera a los civiles armados que se quieren creer Estado. — Martin Santos (@MartinSantosR) April 4, 2022

Con el pasar de las horas se conoció la respuesta de la senadora del Centro Democrático. Y era obvio que vino cargada de odio contra Martín.

“Respuesta al mantenido, vago y bobo: Los “civiles armados” (con armas traumáticas, además) defendieron a MILES de familias indefensas ante los terroristas de la milicia Elena Primera Línea. Herencia del ladrón de su papá, que se robó las elecciones con la plata de Odebrecht”, arremetió Cabal sin pudor alguno.

Respuesta al mantenido, vago y bobo: Los "civiles armados" (con armas traumáticas, además) defendieron a MILES de familias indefensas ante los terroristas de la milicia Elena "Primera Línea". Herencia del ladrón de su papá, que se robó las elecciones con la plata de Odebrecht. https://t.co/UFbSkL0Iyc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 5, 2022

Este bochornoso episodio de Cabal se da algunos días después de que ella lanzara comentarios en contra del actual candidato presidencial Gustavo Petro. Ahí lo acusó de comprar asientos para llenar los lugares donde el senador izquierdista se encuentra haciendo campaña actualmente.

“¿Qué pasó con las plazas ‘llenas’; se acabó la plata?”, fue la atrevida pregunta que hizo la senadora contra Petro. Pasados los días, el candidato perteneciente al grupo político ‘Pacto Histórico’ se burló de dichas acusaciones y publicó una foto de un evento realizado en la ciudad en Leticia, Amazonas, donde claramente se puede ver la plaza a reventar de gente esperando por su intervención.