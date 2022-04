Marbelle volvió a rechazar a Francia Márquez tal cual y como lo hizo en Factor X

Para personas grandes, hay personas mezquinas. Y ese es el caso de Francia Márquez y Marbelle. Si bien luego de todos los insultos de la cantante, la candidata la invitó a conciliar, esta solo endureció su postura.

Francia Márquez fue blanco del racismo de la cantante y luego de su rechazo. Aún así, con un corazón que no le cabe en el cuerpo, contó su historia de admiración hacia ella: se presentó hace años en el Factor X, y si bien no pasó, fue muy feliz de haberla conocido. Por eso la invitó a no odiarla.

Pero la cantante al parecer no conoce lo que es la grandeza: le respondió de la forma más inmadura posible.

En factor X le dije que NO !

Y hoy se lo repito …



-NO CONTINÚAS CON NOSOTROS! 😂🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) April 2, 2022

De hecho, solo le respondió: “En Factor X le dije que no. Y hoy se lo repito: no continúas con nosotros”

Más leña al fuego

Claramente, esto le añade más críticas de las que ya tiene todavía por haber sido tan racista y tan mezquina con la candidata. Algunos tuiteros le recordaron a ella misma que no la volvieron a dejar en Factor X y que se fue de Lo sé Todo por esa actitud:

“Acabo de leer que a Ud también le dijeron no en el factor X, José gaviria no aguantaba su prepotencia y soberbia, y lo mismo creo que paso en el programa de chismes, la echaron por insoportable. Eso acabó de leer. ¿Será cierto?”

Acabo de leer que a Ud también le dijeron no en el factor X, José gaviria no aguantaba su prepotencia y soberbia, y lo mismo creo que paso en el programa de chismes, la echaron por insoportable. Eso acabó de leer. ¿Será cierto? — MARIBEL GARCIA ECHEV (@ECHEVGARCIA) April 2, 2022

Otros, sin embargo, la apoyaron. Claro, con las consabidas burlas que le siguieron:

“Felicitaciones, te fué muyy bien anoche, aquí en Villavicencio . Vés?, los egoístas, envidiosos, no pudieron echar abajo el evento, ni apabullar a la mujer berraca, poderosa, muy original y bonita que eres. Hay muy buenos comentarios sobre la presentación”

Felicitaciones, te fué muyy bien anoche, aquí en Villavicencio 👍👏👏👏👏🤗.

Vés?, los egoístas, envidiosos, no pudieron echar abajo el evento, ni apabullar a la mujer berraca, poderosa, muy original y bonita que eres. 😜😉

Hay muy buenos comentarios sobre la presentación. — Etna FA2... 🤠😊😜 (@EtnaFTA2) April 2, 2022

Por ahora, la cantante acaba de dar un concierto en Villavicencio que al parecer no tuvo tanta afluencia de público. Lo que sí es cierto es que ya los seguidores de Francia Márquez le han pedido cerrar el tema con la artista.