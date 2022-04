“Yo fui feliz al conocerte, Marbelle”: la grandeza de Francia Márquez al mostrar su admiración por la cantante

Francia Márquez tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. O al menos, eso es lo que dicen muchos internautas. Porque a pesar de los maltratos racistas y desplantes de Marbelle, ella insiste en acercarse.

Y esto, a través de su historia de vida, pues la candidata llegó a conocerla en la primera versión del “Factor X”.

“Querida Marbelle, no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado. Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música, junto a Juan Carlos Coronel y José Gaviria seleccionando a jóvenes que participarían en el Factor X. Cuando salí de mi comunidad mi abuela me hecho la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar”, narró Francia.

Le mostró su propuesta

Luego de esta historia, Francia trató de ser aún más conciliadora:

“Querida Marbelle, hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia. Desde este lugar trabajaré de manera incansable para lograr cambiar la realidad de nuestro país. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud. Trabajaremos por una Colombia con más arte y menos violencia. Estoy convencida que el arte y la cultura nos ayudará a sanar como nación, tantas dolores y tristezas. Vamos por una Colombia digna y en Paz. Vamos por una Colombia del ¡vivir Sabroso!”, expresó.

Esto, no sin antes recordar su amor por la canción “Collar de Perlas Finas”. Los internautas han alabado su grandeza.