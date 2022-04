No lo podrá creer : el antes y después de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri es una de las influencers más comentadas del país por su extrovertida personalidad, proyectos, operaciones estéticas, obras sociales y por no tener ‘pelos en la lengua’ cuando le toca defenderse. La barranquillera de 30 años suma 7,6 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte a menudo con sus fans sobre su vida personal y profesional.

Los fans de ‘La Valdiri’ la definen como una mujer “regia y costosa”, debido a que constantemente los impresiona con espectaculares sesiones fotográficas donde muestra su esbelta figura, espectaculares poses y extravagantes ‘oufits’. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a los usuarios con unas fotos del recuerdo que no podrás creer cuánto ha cambiado.

Fotos del recuerdo de Andrea Valdiri

Aprovechando el jueves de TBT, Andrea Valdiri lanzó una serie de imágenes a través del formato de sus historias en Instagram, donde se mostró desde su infancia hasta su adolescencia y adultez. Además de mostrar cuánto ha cambiado, la empresaria también evidenció el inmenso parecido que tiene con sus hijas Isabella y Adhara.

La famosa comenzó con una fotografía donde apenas tiene 13 años y luce un jean, un top de colores y una tierna sonrisa. Después se mostró a sus 20 años donde ya demostraba sus dotes como modelo y lucía mucho más delgada.

Andrea también se mostró con sus hermanas cuando eran chicas y hasta a sus 15 años con su primer celular: un modelo b3 black. La bailarina también mostró cuando su primera hija estaba más pequeñita, por allá en el 2014 y 2015.

La contundente respuesta de Andrea Valdiri a Yina Calderón por llamarla “gorda”

Hace una semanas atrás, Yina Calderón encendió las redes tras asegurar que la última cirugía estética que se realizó Andrea Valdiri estuvo “mal hecha”. Es de recordar que la bailarina se sometió a una liposucción después dar a luz a la pequeña Adhara, su segunda hija.

A través del formato de sus historias en Instagram, la polémica instagramer se refirió a la operación de Valdiri asegurando que fue “una pérdida de dinero”.

“Yo admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprender de ella, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es. Alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda”, expres´p.

La respuesta de la creadora de contenido no se hizo esperar. De principio recalcó que no se define como una influencer polémica, pero que en esta oportunidad amerita defender a su cirujano.

“Yo tengo jeta y no me voy a quedar callada, voy a defender a mi cirujano. Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”, partió diciendo Andrea Valdiri.

Además, destacó que “mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo”.

‘La Valdiri’ se mostró muy molesta con esta situación y le insitió: “Eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos, que te has rayado cuanto quieres, lo que necesitas no es un psicólogo, sino un psiquiatra”.

También aprovechó para enviarle un mensaje a la mamá de Yina Calderón, quien en reiteradas oportunidades ha pedido respeto hacia su hija cada vez que está en boca de todos.

“Dile a tu mamá, que te pide respeto en redes sociales, que su hija tiene que respetar primero. Es más voy a dejar tu arroba aquí para que la gente te siga y emprendas”, dijo para sellar sus palabras.