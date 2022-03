Andrea Valdiri refuerza los rumores de boda: “Viene un evento superlindo con Saru”

La relacion sentimental que existe entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido todo un misterio. Incluso, hasta el sol de hoy ninguno de los dos ha aceptado públicamente que son pareja, sin embargo, es más que evidente no solo por el tiempo que pasan juntos, sino también por otros detalles que han dejado escapar.

Desde hace algunas semanas, se corrió el rumor que los creadores de contenidos decidieron consolidar aún más su relación y caminarán hacia el altar pronto. Por esta razón, en una oportunidad le consultaron a la también empresaria en la dinámica de preguntas y respuestas de las historias en Instagram si esto era verdad y su respuesta dejó mucho a la imaginación.

Aunque no dijo ni una palabra, La Valdir’ guiñó su ojo con una gran sonrisa y colocó de fondo el tema Tu vida en la mía, de Marc Anthony, específicamente el extracto de la letra que dice: “tú eres más de lo que yo pedía... tanto te busqué”.

Asimismo, en las últimas horas Andrea Valdiri reforzó los rumores enumerando las cosas que la han mantenido ocupada en los meses recientes.

Andrea Valdiri prepara “lindo evento” con Felipe Saruma

La influencer barranquillera le explicó a sus seguidores las razones por las que ha estado alejada de las historias en Instagram, e incluso por quó no participará en los carnavales este año.

“Amores de mi vida y de mi corazón este año no voy a estar en los carnavales, pero no por nada malo machi, ustedes saben que yo amo mi ciudad y mis carnavales, pero estoy enfocada en otros proyectos que desde el año pasado desde julio trato que se lleven a cabo y que créanme que es mucho trabajo”, partió diciendo.

Más adelante, enumeró todos los proyectos en los que ha estado trabajando, sin embargo hubo uno en específico que llamó mucho la atención.

“Yo te voy a decir por qué todos esos cambios machi, así entre tú y yo. La gente me dice ‘ya no sales bailando’... recuerden que yo estoy montando el ‘Tour Valdiri’, eso es para que ustedes nos vean por toda Colombia y eso va a estar muy lindo, porque ha sido un montaje de meses. Segundo amor, viene el reality, por eso no todos los días salgo en historias, falta poquito”, dijo la influencer a través del formato de las historias. Y la tercera razón fue la que reforzó los rumores de boda.

“Tercero mi amor, viene un evento superlindo con Saru, después les contaré”, dijo con una gran sonrisa en su rostro y Saruma, quien estaba a su lado, subió su pie hasta el lente de la cámara. Esto despertaría aún más las sosprecha de que estos dos están preparando algo maravilloso para unir sus vidas.

Para finalizar, Andrea Valdiri habló de las marcas personales que está preparando, que tendrá su propia línea de zapatos y también venderá fajas. Además, reveló que ya no quiere dedicarse a hacer publicidad y que llegará un punto en que solo se dedicará a sus emprendimientos.