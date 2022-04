Alejandro Riaño regresó a redes y responde si acabará con su personaje ‘Juanpis González’

Después de haber cerrado sus redes sociales gracias a las incontables críticas que llegaron a su perfil, Alejandro Riaño, creador de ‘Juanpis González’, reapareció para ponerle fin a varios comentarios. Entre estos, unos que comparaban a su personaje con Marbelle y otros que se burlaban de su reciente divorcio.

En su mas reciente video de Instagram , el actor comentó sobre los últimos hechos ocurridos en su vida privada, expresando: “Decidí alejarme un rato por múltiples cosas que están pasando en mi vida, no por lo que me tiran a mí. Por un descanso, por un respiro”, afirmó el comediante, criticando la forma en la que las redes estallaron gracias a sus declaraciones.

Lo cierto es que Riaño aprovechó el momento para comentar sobre el futuro de su tan famoso personaje ‘gomelo’, con el que alcanzó mucha más popularidad de la que ya de por sí tenía.

Juanpis Gonzalez habla de su futuro en los escenarios

El comediante subió un video a su cuenta de Instagram- que tiene hasta este momento más de 1,2 millones de seguidores- para hacerle saber a sus fans y detractores cual será el futuro de su alter-ego en el espectáculo.

“El personaje no se va a ir todavía. Tengo muchas cosas que denunciar por medio del personaje y muchas cosas que mostrar. Me critican porque he vivido desde el privilegio, pero no entienden la humanidad y no me conocen como persona como para venir a lanzar los juicios que lanza la gente”, afirmó .

Alejandro también expresó que, por medio de su personaje, jamás ha buscado ofender personalmente a nadie, y mucho menos que su publico se sienta atacado con respecto a su físico o estado de salud. A su vez, aclaró para quiénes van dirigidas las criticas y pullas que usualmente lanza cuando está interpretando a su controversial personaje.

“Me he burlado de las personas que son racistas, que son machistas, que son xenófobas, que son homófobas, ese es el fin del personaje”, agregando: “Me encanta que les parezca nefasto porque así son”.

Luego de contar en su publicación que hasta el momento sigue en pie con varias presentaciones y proyectos con ‘Juanpis Gonzalez’, el comediante confirmó que su ciclo con este personaje está lejos de cerrarse.

“Entiendan que el personaje todavía no se va a acabar, así que les va a doler más esta información y es de primera mano, no de medios que tergiversan la información”, concluyó.

Este es el video con el que el humorista dejó salir sus pensamientos sobre la ola de criticas recibida durante días pasados y sobre la continuidad de su personaje para futuras ocasiones.