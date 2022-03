“No llevo una vida tranquila’: Epa Colombia se desahoga en medio de polémica con su ex contadora

Una vez más, Epa Colombia vuelve a ser blanco de críticas debido a la actual polémica que disputa contra su ex contadora y antigua empleada de ‘Keratinas Epa Colombia’. Yenny Saldarriaga, quien recientemente dio una entrevista para la revista Semana y reveló información delicada acerca de las movidas financieras que la empresa genera.

Sea por ello o no, ha aparecido un video revelador sobre lo que la misma Daneidy vive en estos momentos.

“Epa Colombia”, con lágrimas en sus ojos, subió una serie de stories a su cuenta de Instagram, donde le expresaba a sus seguidores su frustración con toda la situación que la rodea en estos momentos: ‘Uno no merece que le pasen tantas cosas, me doy cuenta de que me están robando, me están fallando, las personas que uno les ayuda son las que mas mal le pagan. Tener dinero para mí se volvió super difícil y no llevo una vida tranquila’- expresó entre sollozos la influencer.

Asimismo, se arrepiente de toda la fama que ha conllevado el transcurso de su carrera. Actualmente, está librando una batalla legal con su ex contadora, ya que según afirma Epa, esta fue víctima de robo y fraude por parte de Yenny.

Epa afirma que la ex contadora y otros miembros de una empresa en Medellín le robaron una enorme cantidad de dinero a su compañía, mientras trabajaban para ella.

Una denuncia bastante comprometedora

Por otro lado, y de acuerdo con lo expuesto por la ex empleada de Barrera Rojas, con la marca ‘Keratinas Epa Colombia’ se ha llegado a facturar hasta casi de 11.000 millones de pesos bimestrales. Saldarruaga afirmó que: ‘Es muy complicado sacar una utilidad así, porque no sabemos si están todos los gastos, si incluyó la nómina, no sé cómo manejará ahorita esa contabilidad, pero podemos sacar esa conclusión; es decir, de utilidad le quedaron 5.000 millones, si yo divido esto y promedio los dos meses, digamos que son 2.500 millones cada mes.’’ – afirmó la ex empleada de la empresa de cuidado capilar.