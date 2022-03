“No haga eso que él es un varón”: Mateo Carvajal es criticado por darle un beso a su hijo en la boca

Las redes sociales del influencer Mateo Carvajal se llenaron de comentarios misóginos y homofóbicos gracias a una historia que subió en su perfil de Instagram dándole un beso en la boca a su bebé Salvador.

Tras recibir un comentario en sus DM que decía: “No le des beso en la boca al niño xd, él es varón”, el ex participante del Desafío - y quien tuvo a su bebe junto a la presentadora Melina Ramírez-, respondió con un gesto de burla hacia la crítica, golpeando la cámara de su teléfono mientras grababa la historia y pegando el comentario en el video para que sus seguidores también lo leyeran.

Los seguidores de Carvajal lo defendieron

“No veo que lo besa 🙄 el niño trata de poner la cara juntos y Mateo empieza a moverse”, “La gente si es metida, no viven ni dejan vivir es el hijo de el si a él le da la gana de darle besos en la boca es su problema”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Recordemos que el famoso ha estado en el ojo del público recientemente gracias a sus declaraciones acerca del nuevo prometido de su ex pareja, Melina, al que también respondió que aún no tiene “el placer de conocerlo” y demostró, de este modo, que no tiene ningún rencor u odio hacia el futuro padrastro de su hijo.

Melina Ramírez, por su parte, ha deslumbrado por su participación en “Yo Me Llamo”, mostrando que está de regreso y que, además, es una de las presentadoras más cotizadas de Colombia. Sus atuendos causaron gran impacto en la transmisión del programa y también fue muy conocida por su aplomo y simpatía en el programa, que fue el más visto de finales del año pasado y en el que ganó el imitador de “Camilo Sesto”.