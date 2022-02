Mateo Carvajal ha revelado cómo es su relación con el futuro esposo de Melina Ramírez

La relación de Mateo y Melina fue una de las parejas más queridas en su momento, pues fue de la manera más romántica que estos dos famosos coincidieron, pues ella era la presentadora de “El Desafío” y Mateo uno de los concursantes, así que por supuesto tenían que trabajar todos los días juntos y eso llevó a que la relación terminara de concretarse.

Afortunadamente Mateo fue el ganador de dicha edición, así que salió con bastante plata y un nuevo amor. Fruto de dicho amor que duró varios años, nació Salvador, un niño encantador que se ha encargado de enamorar a los seguidores de los dos famosos, pues Melina recientemente compartió un video en donde Salvador le decía cuanto la amaba.

Pero a pesar del gran amor que se profesaban, las cosas no terminaron de funcionar y lamentablemente la relación terminó, sin embargo, no terminó nada mal y al contrario llevan una gran relación por el bienestar de su hijo.

Por eso mismo conocimos la noticia de que Melina ha decidido comprometerse con el actor y cantante Juan Manuel Mendoza, con quien ya lleva algún tiempo siendo la pareja de la presentadora, así que en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, los seguidores quisieron salir de la duda y le preguntaron directamente como era su relación con el padrastro de Salvador a lo que Mateo contestó “Aún no he tenido el placer de conocerlo, pero nos llevamos bien” afirmó el paisa de la manera más tranquila, dejando claro que efectivamente la relación va muy bien y no tiene problema alguno con el matrimonio próximo de Melina