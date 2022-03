“El que está quieto, se deja quieto”: Yina Calderón advierte a Nicolás Arrieta que no la acuse de estafar seguidores

Nicolás Arrieta se ha hecho famoso por sus peleas con influencers, por las denuncias impunes de sus ex novias por abuso y por también denunciar ciertas prácticas de estafa de creadores de contenido. Ahí incluyó a Yina Calderón.

Todo comenzó por un meme que hizo un seguidor de Arrieta, donde también aparece la vendedora de fajas. Pero Yina, a diferencia de una Elianis Garrido, sí le fue diciendo unas cuantas cosas. Entre esas, que la dejara en paz.

Así lo expresó en sus historias:

“Yo pocas veces hago publicidad, no hago concursos. Hice uno hace dos años y regalé una moto. Yo le voy a pedir el favor de que me deje quieta. Los que están quietos, se dejan quietos. A mí no me meta en sus chimbadas porque yo no soy boba, como los otros. No es una advertencia ni una amenaza, porque las redes no son para eso. Pero hay gente que no se aguanta tantas chanzas. Uno no esta solo, papi. Déjeme quieta, porque si me va a joder la vida no respondo”, le advirtió.

Y en otra historia siguió comentando del caso, esta vez aludiendo a sus padres. Dijo que no tenía idea de quiénes eran y que al mismo infuencer no lo había visto. Que solo le respondía cuando se metía con ella. “Le digo a los papás de Nicolás Arrieta que le baje al nivel, que nadie sabe quién está detrás de nadie. Que me diga loca, atravesada, ok, pero bájele, papi”, expresó. También aludió a sus más recientes peleas y polémicas.

“Todo esto es pasable, pero que ya nos acuse de estafadoras, esto es grave”, insistió, tal y como se ve en esta cuetna de chismes.

Arrieta también se metió con Elianis Garrido, que le respondió amablemente que ella no hacía concursos de ningún tipo y que ante cualquier duda se podría comunciar con su abogada. Lo que hizo el influencer fue burlarse aún más de ella y del programa en el que trabaja, “Lo Sé Todo”.