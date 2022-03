Elianis Garrido le pone “tatequieto” a Nicolás Arrieta por ofensivo meme sobre su cara

Nicolás Arrieta se ha hecho famoso en el mundo de las redes por ir lanza en ristre contra otros creadores de contenido por sus prácticas, aparte de las denuncias por abuso de sus ex novias que han estado en total impunidad. Pero ahora insinuó que Elianis Garrido también habría hecho estafas con un ofensivo meme.

Por supuesto, ella salió a defenderse.

Ella sí le fue diciendo en Instagram que por qué su rostro aparecía en un meme donde existían otros influenciadores que presuntamente estafan a sus seguidores. De hecho, la imagen fue creada por un seguidor de Arrieta.

Ahí aparecen La Liendra, Yeferson Cossio, Aída Victoria y Yina Calderón. El youtuber le puso este pie de foto:

“Dizque los tiburones, jajaja no respetan hijue… jajaja”, se burló.

Pero Elianis le dijo que esto podría ser injuria y es delito. Además de que su imagen está limpia, ya que ella n ohace estas cosas.

“Yo no hago concursos. No compro seguidores y no pago por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún ‘regalo’ o ‘premio’ a cambio de nada en mis redes. Mi contenido y seguidores son orgánicos por mi contenido y carrera. No vendo ‘shows’, ni vivo ‘cazando’ polémicas con ningún ‘influencer’”, le expresó. También le dijo que aclararía sus dudas con su abogada, en caso de que lo necesitase.

“Antes de usar mi cara en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción. Abrazos y con gusto mi celular está disponible para ti”, añadió.

La grosera respuesta de Nicolás Arrieta

Pero fiel a su estilo, Nicolás Arrieta se burló aún más de ella.

“Ella cree que me estoy haciendo famoso y consiguiendo interacciones por un meme que alguien publicó y yo repliqué. Si alguien sabe de alguna estafa que ella, presuntamente, haya hecho, que nos cuente. Yo lo dudo que se preste para esas cosas”, expresó.

Luego se burló del programa donde ella trabaja.

“Yo no me acordaba de quién era ella. Me acuerdo de que habló mal de mí en su programa de chismes. Me disculpo con ella porque realmente debe ser muy duro tener un programa que lo ven 5 personas. Debe haber más chismes en Instagram que en el programa de ellos. Hombre, qué embarrada que a uno no lo vea nadie”, se mofó.