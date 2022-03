¿Otros que se divorcian? Carolina Cruz y Lincoln Palomeque harían oficial su separación

Muchos colombianos están conmocionados con el divorcio de Alejandro Riaño, pero quizás otra pareja mediática también va para las mismas: se trata de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, que harían oficial su separación.

Desde hace varios meses los seguidores de ambos se habían preguntado qué pasaba, debido a las largas ausencias del actor. Carolina Cruz, ante esto, había repetido constantemente que ella no estaba separándose del padre de sus dos hijos.

Pero, al parecer sí hay fisuras: según “La Negra Candela” (la periodista Graciela Torres), ellos sí estarían terminando su relación y pronto lo confirmarían. De acuerdo con lo que ella expuso, esto acabaría por fin con los rumores que los han perseguido por meses.

“Desde hace meses se está especulando que esta relación estaba mal, cojeando y que se habían separado; mientras Carolina luchaba sola contra todo eso y contra la enfermedad de su hijo Salvador, justificando a Lincoln y diciendo que su ausencia era por cuestión de trabajo y que estaba ocupado; pero la verdad es que mañana o pasado mañana van a oficializar su separación mediante un comunicado firmado por los dos”, narró con lujo de detalles.

Asimismo, la comunicadora - ya demandada por Lina Tejeiro y Lully Bossa, para variar- dijo que ellos no se han pronunciado ni se pronunciarán sobre todo el asunto. Aparte, les motivó en este proceso:

“Sabemos que no van a dar más explicaciones, sencillamente comunican que el ciclo como pareja ya terminó y seguirán siendo los padres de sus hijos, pero a nivel personal y sentimental cada uno seguirá su camino. Carolina, adelante, hasta ahora has sido una berraca ¡La vida no acaba, la vida continúa!”, les comunicó a los famosos.

Así comenzaron los rumores

Fuera de las constantes ausencias de uno y otro (prácticamente se les ve muy pco juntos), no tenían muchas imágenes en redes sociales. Esto dio pie a las especulaciones.

Cruz fue de las que repitió, sin embargo, que nada pasaba. Que tenían agendas enormes y sus trabajos les permitían compartir poco. De hecho, explicó que Lincoln tenía dos producciones (entre ellas “La reina del sur”) y también estuvo en “Ibagué, Negocios y Moda”.

“No estoy separada porque no me he casado (...) Lincoln está grabando, se le juntaron las dos (producciones) entonces si no está en un lado, está en el otro (...) viene, cambia maleta y vuelve y se va”, dijo en un live con su colega Yaneth Waldman.

También se rumoró que Carolina estuvo de romance con Juan Felipe Samper, pero ella aclaró en Vea que solo eran amigos.