¿Puro “show” por lanzar su marca? Mara Cifuentes indigna a seguidores por su nuevo producto capilar

Mara Cifuentes preocupó a mucha gente por los últimos posteos que hizo sobre su estado mental y emocional. Ella estuvo internada en una clínica contra su voluntad, denunció. Y luego contó que se hizo adicta a las drogas.

Realmente, preocupó a mucha gente. Se plantearon conversaciones sobre su relación tóxica con un hombre que la menospreció y la valoró poco. Lo que ahondó en su consumo de tusi, droga a la que se hizo adicta. Se plantearon conversaciones sobre cómo cuidaba la industria de la moda a sus modelos. Muchos de verdad llegaron a inquietarse por la modelo, que... borró todo.

Y de paso, lanzó su producto nuevo: una proteína capilar perteneciente a su marca CannaGarden, que se enfoca en productos de belleza hechos con el CBD del Cannabis. Esto lo anunció ampliamente en sus historias:

Mara Cifuentes armando escándalo en redes para horas después lanzar su producto. La gente que legítimamente se preocupo: 🤡 — Sudaka (@Punkecit0) March 11, 2022

Parce pilla, historias y posts en Instagram y tales. pic.twitter.com/EEU3nnCNvL — Sudaka (@Punkecit0) March 11, 2022

El último posteo de la marca es con Mara, precisamente, donde anuncia las propiedades del producto.

Lo que muchos se preguntan es, sin dar el beneficio de la duda, todo esto que expuso y que es muy serio (hay suicidios y problemas muy dolorosos en la industria de la moda tocantes a la salud mental y casos como el de Gia Carangi o Lina Marulanda son un tristísimo ejemplo de ello) solamente se debió a la expectativa que crearía con su producto o si realmente es un torpe manejo de su marca personal o un timing terrible.

¿Pero qué le pasó?

Mara expresó que había sido internada contra su voluntad y el médico encargado no la dejó salir.

Todo comenzó cuando la modelo mostró desesperadamente en historias que la internaron en la Clínica del Rosario, en Medellín. Y ahí comenzó a narrar su situación en historias:

“Estoy encerrada en esta clínica contra mi voluntad porque no quiero estar acá. Mi toxicólogo dio la orden ayer en la noche de que no me dejaran salir porque me tenían que hacer unos exámenes, pero ya los hicieron y él no ha llegado que porque tiene su trabajo y su vida, pero yo también los tengo y necesito salir de acá, por favor”, rogó. Luego, borró todo.

Posteriormente a esto, la modelo decidió sincerarse sobre sus problemas de salud mental. Contó que por no poder dormir, en pandemia, probó el tusi y se hizo adicta. Y que esto le acarreó serios problemas con un hombre llamado Camilo, con el que tenía una relación tóxica, donde él la mantenía como su amante y la valoraba poco.

Incluso narró que luego de una fiesta trató de matarse.

“La probé y me hice adicta desde entonces”

“Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”, narró Mara.

Esto la llevó a una delgadez extrema. Y todos los que la rodeaban se lo decían todo el tiempo. “Estaba más flaca, la gente me lo decía todo el tiempo. Me llegaban todo tipo de comentarios. Como, por ejemplo, acabada; ¿Qué le pasó?; estaba mejor antes o ya no es linda”, contó.

Pero luego pasó algo peor. En una de las fiestas, y con constantes problemas de sueño y también de drogas, le pidió irse. Y comenzó a golpear a su pareja, por celos, ya que él tenía a otra mujer. Incluso quiso hacerse daño.

“Cuando me levanté, me levanté muy agresiva y empecé a lastimar a Camilo, a pedirle su celular para ver la conversación con Camilita -la otra novia de Camilo, su expareja- yo vi el celuar y me quería tirar por el balcón del apartamento de él, pero Camilo me salvó”, explicó.

Mara se rehabilitó, claro. Volvió a desfilar. Pero recayó. Y también sigue destrozada por el trato que le dio este hombre. Y ahora que todo ha salido a la luz, se ha vuelto TT en Twitter.