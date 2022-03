“¡Qué hermoso!” Cristina Hurtado presenta a su nuevo hijo, Mateo

Cristina Hurtado y Josse Narváez presentaron a su último hijo, el menor de la casa y el más consentido: Mateo, el último de los hijos de su matrimonio y el hermano de Daniel y Juan José, que ya son grandes.

El embarazo de Cristina fue ampliamente documentado por los felices padres. Así, llenaron de ternura a muchos de sus fanáticos, que están encantados con el niño, que tiene unos ojos espectaculares.

El niño nació el 9 de diciembre y trajo mucha alegría a los presentadores. Pero Cristina lo presentó varios meses después. De esta manera, la antioqueña se mostró muy protectora con su bebé.

“Mostrarles a nuestro pequeño angelito que ha sido una bendición para este hogar”, fue el mensaje que dio ella junto a su esposo. Ya tiene cientos de likes.

Por supuesto, generó esta clase de comentarios:

“Qué es esta hermosura, me derrito de amor”, “Ay, no hay derecho. Qué belleza tan infinita”, “Cosita, divino”, “Qué hermoso”, “Belleza de niño”, “Felicidades Mateo”, “Qué muñeco más precioso, Dios los siga bendiciendo enormemente”, “Es un mini Josse”, “Réplica del papá”, “Tienes los ojos de Cristina”, “Ese muñeco se parece a su mamá”, “Cris quedó dormida jajaja, ese muñeco es idéntico a su papá”.

Ahora, Cristina sí que ha sabido poner en su lugar a aquellos que creen que una mujer debe ser “perfecta” siendo madre.

“No somos cuerpo glorioso”

La reconocida presentadora Cristina Hurtado ha sido blanco de críticas por miles de usuarios de las redes sociales debido a que ha tenido unos cambios notables, y totalmente normales, tras su último embarazo.

Hurtado compartió por medio de su cuenta de Instagram un video donde envió un contundente mensaje a todos aquellos que buscan hacer críticas negativas ante el cuerpo de las demás personas, haciendo así mismo un llamado a entender que “no somos cuerpos gloriosos”.

“Lejos de estar perfecta, eso es mentira. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, a nosotras también se nos estira la piel, nos llenamos de grasa, por ejemplo, yo aumenté 14 kilos, estoy cuatro kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos, todavía no he llegado al peso ideal”, señaló la presentadora por medio de sus historias

Así mismo, aseguró que aún se encuentra trabajando por alcanzar nuevamente su peso ideal, sin embargo, el llamado es para aceptar los cuerpos como son, estando a plenitud con uno mismo.

“Tengo que trabajar, sí, tengo que tener buena actitud frente a la vida, empezar a preocuparme por mí también y no crean que eso llega de la noche a la mañana. Sí, la piel tiene memoria, pero en mi caso se estiró por tercera vez, me llené de grasa, me salió celulitis”, agregó.