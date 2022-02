“No somos cuerpos gloriosos”, la contundente respuesta de Cristina Hurtado ante las críticas

La reconocida presentadora Cristina Hurtado ha sido blanco de críticas por miles de usuarios de las redes sociales debido a que ha tenido unos cambios notables, y totalmente normales, tras su último embarazo.

Hurtado compartió por medio de su cuenta de Instagram un video donde envió un contundente mensaje a todos aquellos que buscan hacer críticas negativas ante el cuerpo de las demás personas, haciendo así mismo un llamado a entender que “no somos cuerpos gloriosos”.

“Lejos de estar perfecta, eso es mentira. Nosotros no somos cuerpos gloriosos, a nosotras también se nos estira la piel, nos llenamos de grasa, por ejemplo, yo aumenté 14 kilos, estoy cuatro kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos, todavía no he llegado al peso ideal”, señaló la presentadora por medio de sus historias

Así mismo, aseguró que aún se encuentra trabajando por alcanzar nuevamente su peso ideal, sin embargo, el llamado es para aceptar los cuerpos como son, estando a plenitud con uno mismo.

“Tengo que trabajar, sí, tengo que tener buena actitud frente a la vida, empezar a preocuparme por mí también y no crean que eso llega de la noche a la mañana. Sí, la piel tiene memoria, pero en mi caso se estiró por tercera vez, me llené de grasa, me salió celulitis”, agregó.

Vea aquí la contundente respuesta de Cristina Hurtado ante las críticas