“Yo no merecía estar aquí”: Bruno Mars de “Yo me llamo” escribe conmovedora carta

Bruno Mars de "Yo Me Llamo" conmovió con carta luego de eliminación (Caracol TV)

“Bruno Mars”, de “Yo Me Llamo”, personificado por Junior Cuesta, escribió una conmovedora carta por su eliminación. Esta, que tuvo lugar ayer, ha dado para todo tipo de reacciones. Hasta memes, es claro.

Pero otros televidentes celebraron. Sin embargo, para Junior fue una experiencia totalmente transformadora. Y, de esta manera, abrió su corazón.

Él escribió desde su cuenta en Instagram, donde tiene más de 37 mil seguidores, un arrobador texto donde expresó sus sentimientos.

“Les voy a escribir desde mi corazón, así como les canté todas las noches. No puedo ser más feliz, no puedo sentirme más agradecido, más pleno. Me les gradué”, afirmó.

Luego, aludió a su fe religiosa para explicar el motivo por el que estaba ahí: “Vine a robarles sonrisas, vine a despertarles ternura, vine a mostrarles al Padre bueno que tengo, que me trajo hasta aquí y que con esa gracia que solo él sabe dar, me enseñó otra vez que NO NECESITAS HACER NADA PARA MERECER SU FAVOR”, expresó.

“Yo no merecía estar aquí”, continuó. “Pero a Él (Dios) se le antojó que fuera así y, por encima de cualquier argumento, siento que gané esta competencia. Me gané el corazón de muchos de ustedes. Ese es el más grande premio que me llevo”, expresó poderosamente.

De paso, agradeció a sus maestros de la escuela de imitación y también a la gente que creyó en él.

Ahora quedan en la competencia Maluma, Leonardo Favio y Camilo Sesto.

Así están ahora los ganadores de “Yo me Llamo”

Independientemente de quién gane, hay una constante: muchos ganadores del programa han seguido imitando. Esto, desde 2011, cuando se hizo la primera versión.

Rafael Orozco (2011)

Jorge Martínez fue quien impresionó de primeras con su caracterización del cantante vallenato. Luego de una década como el intérprete, quiere tomar otros rumbos.

Sin embargo, para esta nueva temporada, ha aparecido en el canal como el personaje.

José José (2012 y 2015)

Manuel Álvarez es un calco idéntico al fallecido cantante mexicano e incluso se especuló (así lo creyó él mismo) que era su hijo. De hecho, hasta se conocieron en México. Álvarez ganó en la versión de 2015, donde reunió a todos los ganadores de Latinoamérica y en homenaje a ese cantante que ha sido tan importante a su vida, adoptó su nombre “Manuel José”.

Con él ha triunfado por cuenta propia: ganó el premio Fama 2021 a Cantante Internacional del Año, en Nueva York.

Ahora está de gira por varias ciudades del país.

Sandro (2014)

Daniel Mora sigue en pleno con su personaje e incluso se llama en sus redes “Yo Me Llamo Sandro de América”, haciendo homenaje a la leyenda argentina con la que ganó en la tercera temporada.

Obviamente, sigue haciendo shows con el personaje.

Nicky Jam (2017)

David Alsina ahora se llama Ditto On Fire, aunque tiene una segunda cuenta donde recuerda cómo pudo caracterizar a su ídolo.

Julio Jaramillo (2018)

Robinson Silva sigue imitando al cantante ecuatoriano, aunque ya tiene una nueva producción discográfica: “Decisión”

Roberto Carlos (2020)

Albert Sánchez ganó justo antes de la pandemia. Por eso, luego del confinamiento, ha retomado su personaje y ha estado haciendo presentaciones en vivo.