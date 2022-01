La Fiscalía presentó a Jhonier Leal como el actor intelectual del asesinato de Mauricio Leal y es que según indican las últimas investigaciones, éste habría primero drogado y golpeado a su hermano para poder cometer el doble homicidio. La declaración que la exesposa de Jhonier Leal le dio a las autoridades

En la audiencia que se llevó a acabo, el hermano de Mauricio aceptó haber asesinado a su hermano y a su madre.

“Hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y, luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal, de manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalia, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento”.

Según el relato hecho, Jhonier Leal habría planeado cautelosamente el asesinato tanto de su hermano como de su madre, en busca de hacerse con todos los bienes de Mauricio, incluyendo sus negocios y dinero.

Justamente en el proceso de investigación, Luz Elena Betancourt, exesposa del asesino entregó una declaración sobre lo que habló con Jhonier justo después de haberse dado el homicidio.

Según la confesión que dio Luz Elena a la Fiscalía, Jhonier le mandó un audio por Whatsapp que decía: “Elenita voy bajando, voy a ir a donde Fernando un ratico. Voy a darle un saludito, de bajadita arrimo a la casa y de ahí ya me subo otra vez para acá, me vengo porque mi mamá y Mauricio nos pusimos a ver películas y se quedaron profundos y nada que se despiertan”.

Jhonier y su exesposa se vieron en la mañana siguiente al día del asesinato. Señala Luz Elena no vio ningún comportamiento extraño en él.

“Hola Luz Elenita, mi vida ya voy para allá, ya voy para allá, qué pena contigo, esta gente no se levanta y yo me quede profundo otra vez, que pena con vos”, fue el mensaje que Jhonier le envió a su exesposa esa mañana.

Durante esa mañana, Jhonier le indica a su exesposa que tenía que ir a la casa a buscar a Mauricio y a su madre porque no aparecían.

“En ese momento yo lo llamo y él me cuenta que los encontraron muertos. Yo empecé a gritar como loca, me tire al piso, me descontrolé horrible, las clientas me auxiliaron, yo gritaba que eso no era posible, de ahí no hablamos más, yo ya no pude atender la clienta porque me puse a llorar, ella me llevó hasta la casa y me dejó allá”, le dijo Luz a la Fiscalía.

Esto hace parte de la declaración jurada que dio la mujer a la Fiscalía cuando estaban haciendo las averiguaciones para saber quién cometió este delito.