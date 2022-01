Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Duras críticas a Jessica Cediel por tomar a su gato del cuello para bailar

La modelo volvió estar en el ojo del huracán, pero está vez fue por un baile junto a su mascota. Para nadie es un secreto que Júpiter, su gato, es muy importante para la vida de Jessica. Constantemente, la modelo realiza publicaciones junto a su fiel compañero.

Hace unos días, la presentadora decidió compartir una publicación en la que se le ve bailando en ropa interior junto a su peludo, pero, lo que llamó la atención de algunos usuarios de Instagram fue el mensaje con el que acompañó la publicación. Allí la presentadora escribió: “Hoy @jupitercediel no quiso bailar! 😂 Pero esto fue lo que logramos” pero aún así publicó el video.

Y es que si bien, los internautas la halagaron por el cariño que tiene con su mascota, también le recordaron que no debería tomarlo de esta forma para hacer cosas que no quiere.

«Ellos no hablan, son animales, eso es maltraro», «Muy lindo como lo tratas, pero recuerda que es solo un animal», «Que alguien le diga que no tome al animal de esta forma», dicen algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que recibe críticas por un animal

Uno de sus videos durante unas vacaciones familiares molestaron a miles de personas.

Allí, la presentadora posa junto a un delfín, mientras le da un beso.

«Gracias Dios por tu poder sanador a través de tu perfecta creación!Gracias Kajal 😍 gracias por ayudarme 💦», escribió.

Debido a estos videos a Cediel le han llovido críticas, pues varios lo tildan de «maltrato animal».

«Que pecado», «Te admiro eres hermosa, pero no estoy de acuerdo con este tipo de actividades los animales no son un juego, debería ser ilegal este tipo de atracciones», «Eso es maltrato animal», «Pobres animales en cautiverio», «Eres una mujer genial ❤️ y respeto el pensamiento de todos, pero pienso que los delfines no deberían ser usados para ese tipo de atracciones», dicen algunos de los comentarios.

Ha recibido tantos comentarios que limitó esta opción solo para sus seguidores.

En el video que más ha sido criticado ella se sostiene del animal mientras este nada y la lleva.

Pese a que muchos manifiestan su admiración por ella, también resaltan que esa actividad «está mal».

No obstante, esta no es la primera vez que Cediel hace este tipo de actividades, pues en su cuenta de Instagram tiene algunas fotografías del año 2012 con otros delfines.

Recordemos que…

Jessica Cediel ha dado mucho de qué hablar debido a sus relaciones sentimentales.

Algunos de sus romances más conocidos la han puesto en el ojo del público. La más popular fue con el cantante Pipe Bueno, con quien duró varios años.

Actualmente son amigos, pero su relación terminó en el año 2015 y él ahora es papá junto a Luisa Fernanda W.

Después de la ruptura parece que la presentadora se tomo un tiempo para ella misma. Fue a mediados de 2019 que anunció que tenía una nueva relación y que además, se iba a casar.

El afortunado era Leo Sarria, el empresario que conquistó a la presentadora, aunque la relación parece que no duró mucho. En diciembre del mismo año, Cediel anunció nuevamente que se casaría, esta vez con Mack Roesch.

Finalmente la relación no terminó bien y tuvieron varios enfrentamientos públicos. Esto, debido al anillo de compromiso, pues él alegó que ella no quería devolverlo, y ella lo negó. El enfrentamiento terminó en problemas legales y Cediel puso una orden de alejamiento en su contra.