En las redes, la preciosa sobrina de Carolina Cruz reapareció y sorprendió con su cambio en el mes de diciembre. Y es que Cruz suele mostrar a su sobrina Gabriela con mucha frecuencia.

La presentadora está orgullosa de su familia y cada vez que puede los presume en su cuenta de Instagram.

Tras publicar una foto de la joven, muchos no pueden creer su cambio. Hace un tiempo no publicaba fotos de ella, y ahora que volvió a hacerlo, muchos quedaron sorprendidos con su cambio radical.

En la imagen queda clarísimo que ‘Gaby’ dejó su etapa infantil y ya se está convirtiendo en toda una señorita. Y es que, de acuerdo con Carolina, ella ya tiene 13 años.

Justamente la joven se ganó la admiración en las últimas horas por un mensaje que le envió a su tía donde manifiesta que ella quiere ayudar a hacer visible la fundación Salvador de sueños y de esta manera promover que todos donen.

El hermoso mensaje que recibió Carolina Cruz de su sobrina Gaby

Carolina hizo visible el mensaje y dijo que de ahora en adelante la iba a mencionar para que ella lo pudiera hacer visible. Además Gaby le hace énfasis en que ya habló con sus amigas en Colombia para que donen.

Carolina Cruz reveló de qué tratará el proyecto que lleva por nombre ‘Salvador de sueños’

La también modelo decidió romper silencio y explicar un poco de lo que tratará el proyecto.

Dijo que es algo para beneficiar a las personas que no tienen oportunidades de acceder a temas de salud con sus hijos, cuando estos más lo necesitan.

“Les quería resolver algunas dudas de las personas que me están preguntando sobre el tema de ‘Salvador de sueños’, ya estamos adelantando todo lo de la fundación como se los he venido contando aquí en mis historias”, comentó.

Dijo además, que en lo que más necesita trabajar en el país es que las EPS presten un servicio inmediato y agilicen todos los procesos para hacer que cualquier tipo de problema en salud con el que vienen los niños desde el útero, se pueda resolver a tiempo e impedir que se agrave.

“Además de ayudarle a muchas familias con consultas urgentes para sacar estos chiquitos adelante, en todo este proceso de la fundación me he encontrado con personas con unos corazones y unos sentimientos que no se alcanzan a imaginar, eso es lo que me llena de fortaleza y de mucha fe, para seguir sacando este proyecto adelante”, expresó.