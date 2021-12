La vanidad de Daneidy Barrera por las cirguías estéticas no tiene fin. La idea de verse espectacular es una obsesión que le ataca desde muy pequeña, ya que varios atributos de su cuerpo comenzaron a molestarle. ‘Epa Colombia’ se aplicó hormonas para crecer y le dejaron efecto secundario

Pero apenas se disparó su fama como ‘Epa Colombia’ comenzó a entrar al quirófano. A través de su cuenta en Instagram ya maneja más de 5 millones de seguidores.

Desde la plataforma publica imágenes lucir su cuerpo y atractivos atuendos, así como videos del género comedia. Y mientras sus números aumentan, la famosa solo desea continuar operándose.

Así lo afirmó en las redes sociales. Durante una ronda de preguntas y respuestas en sus historias, una usuaria le consultó: ¿Te vas a operar de nuevo? En su particular manera de hablar, la influencer contestó:

«Sí amiga, yo me voy a seguir operando, yo me quiero seguir transformando, quedar como una muñequita».

Cabe destacar que cada intervención le ha costado millones y millones de pesos. De acuerdo a la influencer, su cuenta sobrepasa los 40 millones. La última de sus cirugúa fue una nueva reinoplastia, ya que no se sentía a gusto con la anterior.

La famosa colombiana también contó todas y cada una de las cirugías a las que ya se ha sometido. «Siempre me ha gustado invertir en mí, para eso uno trabaja. «Yo tengo la bichectomía, la lipopapada, la nariz, tengo los senos, la mentoplastia, el abdomen y pues en la cola yo tengo plasma gel», confesó.

Justamente con la idea de seguir cambiando su apariencia, en las últimas horas contó que se aplicó hormonas, aseguró, a través de sus historias de Instagram, que soñaba con ser más grande, como Koral Costa.

“La Koral es una mujer grande, pues como yo era tan pequeñita quería ser una mujer grande, y nada. Amiga, esas hormonas casi no hacen nada, la verdad no hacen nada“, contó la ‘influencer’ dijo.

No obstante, notó un cambió y no fue precisamente el que esperaba, se cuenta que su voz es distinta, dice ella, fue por el tratamiento.

“Creo que me va a seguir cambiando la voz porque me apliqué hormonas femeninas. […] Me dicen: ‘Extraño tu voz de la ‘Epa’, pero yo intento y no me da”, declaró.