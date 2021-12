Laura Acuña es una de las presentadoras más comentadas del momento en redes sociales. Esto, debido a sus nuevas oportunidades de trabajo tras pasar los últimos 15 años en RCN. Laura Acuña aviva los rumores de una posible separación con su esposo

Ella trabajó durante 13 años en el programa matutino Muy Buenos Días, junto a Jota Mario Valencia. Posteriormente, pasó un poco más de un año haciendo una sección en el noticiero del canal.

Luego confirmó en marzo de este año que saldría definitivamente del canal, y agradeció a todos por las oportunidades. Debido a esto, muchos se preguntaron por su futuro profesional y cuál sería su nuevo trabajo.

Posteriormente salió a la luz que haría parte de “La Voz”, en su nueva edición y allí acompañará a Laura Tobón, ahora hace parte de Sábados Felices.

Otro detalle de su vida que se ha robado la atención durante el 2021 ha sido su matrimonio.

Y es que han pasado varios meses desde la última vez que la presentadora mencionó o publicó algo con su esposo Rodrigo Kling. La pareja se casó en el 2010 y juntos tienen a sus hijos Helena y Nicolás.

No obstante, aunque ella presume a sus pequeños frecuentemente, nunca habla de su esposo, ni en las fechas especiales.

Esto encendió los rumores sobre una presunta separación, algo que ella no ha confirmado ni ha negado. Por eso, sus seguidores siguen insistiendo en los comentarios de cada una de sus publicaciones, pues quieren saber qué pasa con su matrimonio.

Ahora Acuña apareció en ‘Día a Día’ y al preguntarle por lo que hace en las fiestas de fin de año, la presentadora nombró a todos sus familiares con quienes comparte, pero nunca nombró a su esposo.

Incluso dijo cómo pasa el 24 y el 31 pero tampoco el nombre de Rodrigo fue mencionado.

Laura Acuña se sinceró y reveló por qué no menciona a su esposo en redes

En medio de una entrevista con Juan Diego Alvira, la presentadora finalmente se refirió al tema.

Reveló que no le gusta hablar de su esposo y no dirá nada sobre él, pues le gusta que todo en sus redes sociales se mantenga en privado.

Acuña afirmó que así puede decidir qué muestra y qué no muestra a sus seguidores.

Desde el minuto 51:15 la presentadora dio declaraciones sobre su esposo y aseguró:

“Yo no quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa. Las especulaciones son eso, especulaciones, pero yo aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar para uno, hay cosas que sólo le importan a uno y no tiene por qué contarle a nadie más, por eso me volví hermética con el tema”.

Con esto internautas aseguran que dejó claro que no hablará sobre el tema y el estado de su relación seguirá siendo una incógnita.

Finalmente se sinceró sobre su primer matrimonio cuando tenía 21 años con Camilo Montoya.

Dijo que su divorcio público y todo lo que pasó en ese momento le enseñó a mantener su vida en privado. También afirmó que esa experiencia le enseñó mucho, pero también la dejó marcada.